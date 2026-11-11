Juez aplica detención provisional a presuntos implicados en red de ‘tumbe’ drogas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías decretó la detención provisional para un hombre de 48 años de edad y la retención domiciliaria con brazalete electrónico para otro de 45 años de edad, por su presunta vinculación a una red criminal dedicada al “tumbe” (robo) de drogas.

Durante la audiencia celebrada este lunes 9 de noviembre, el juez Edgar Naterón fundamentó la detención preventiva del primer sospechoso en la gravedad del delito y en sus antecedentes penales por condenas previas. Respecto al segundo imputado, el juzgador consideró que el arresto domiciliario y el monitoreo electrónico son suficientes para mantenerlo arraigado al proceso.

Previo a la imposición de las medidas cautelares, el juez legalizó la aprehensión de ambos procesados y dio por presentada la formulación de cargos sustentada por la fiscal de drogas, Elcibir Cacot, en representación del Ministerio Público.

Así operaba la red criminal

De acuerdo con las investigaciones oficiales, el hecho se originó durante una diligencia de allanamiento en una residencia ubicada en un PH de Paseo del Norte, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. En el sitio se ubicó un supuesto cargamento de 515 paquetes de droga. Sin embargo, al realizar las pruebas químicas de laboratorio, las autoridades confirmaron que solo 15 contenían cocaína, mientras que el resto era sustancia falsa.

Las investigaciones apuntan a que el cargamento formaba parte de una maniobra de engaño o «tumbe» dirigida contra una organización rival de narcotráfico.

Policía muestra parte de los 181 paquetes de presunta droga incautados dentro de contenedores en un puerto del Pacífico.

La Fiscalía de Drogas mantiene abiertas las pesquisas para dar con otros integrantes de este grupo criminal, el cual opera desde el área de Panamá Norte y utiliza como ruta el traslado de sustancias ilícitas hacia los puertos de la provincia de Colón.

Este sería el sexto cargamento de droga falsa detectado por las autoridades en lo que va del año. El primero fue ubicado el pasado 19 de abril cuando el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectó un cargamento de 999 kilos de drogas dentro de un contenedor en el puerto de Balboa APM Terminal, pero la totalidad del cargamento era falsa.

Algo similar ocurrió con el decomiso de 1,056 kilos de cocaína, ubicado dentro de un contenedor en el puerto PSA, ubicado en Rodman, cuando luego del análisis químico se detectó que no se trataba de estupefacientes.

Unidades aeronavales decomisaron droga y embarcaciones en operativos en costas panameñas. Cortesía.

Otro tanto ocurrió con el decomiso de 20 kilos de supuesta droga ubicados dentro de un contenedor en el puerto de PSA en Rodman. Los análisis realizados por el Imelcf descartaron la presencia de estupefacientes.

Un cuarto decomiso de 1,251 paquetes de droga realizado en el puerto CCT, ubicado en Colón también arrojó que no se trataba de estupefacientes sino de otra sustancias.