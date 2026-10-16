Juez concede prórroga para investigar la emisión irregular de cheques de la Unachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción tendrá cuatro meses adicionales para investigar a 19 personas presuntamente implicadas en un esquema de blanqueo de capitales, peculado, delitos financieros y falsificación de documentos en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP), a través de cheques girados desde una cuenta a nombre de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

La investigación se inició en el año 2025 y está relacionada con la emisión de dos cheques falsos por la suma de $490 mil cada uno, los cuales fueron cambiados y posteriormente distribuidos entre diversas personas.

En una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre, en las instalaciones del Primer Distrito Judicial de Plaza Ágora, la juez Keila Martínez concedió cuatro meses adicionales para culminar la investigación.

Inicialmente, la fiscalía solicitó una extensión de seis meses para realizar una serie de diligencias relacionadas con la trazabilidad de los dineros y la compra de algunos bienes realizados con estos fondos. La juez estuvo de acuerdo, pero consideró que cuatro meses (y no seis) eran suficientes para concluir las pesquisas.

La Fiscalía Anticorrupción realizó inspecciones en en busca de información. Cortesía

La juez advirtió a la fiscal que si en la prórroga concedida pretendía investigar a otras personas, entonces será necesario realizar una ruptura procesal, es decir, abrir un expediente separado con respecto a los nuevos indiciados.

1 La investigación se inició a raíz de la detección de dos cheques falsos por $490 mil cada uno. 2 La diligencias incluyeron allanamientos en Panamá Oeste, San Miguelito y Tocumen. 3 La Fiscalía Anticorrupción investiga a un total de 19 personas por delitos de blanqueo de capitales y falsificación.

Las diligencias se iniciaron tras una denuncia presentada por la Unachi, luego de que el BNP alertó sobre la emisión de varios cheques supuestamente girados desde una cuenta de la universidad. Uno de esos cheques fue depositado en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, mientras que el otro estaba a nombre de una empresa privada.

Las autoridades realizaron allanamientos en sectores como Las Cumbres, Condado del Rey, Brisas del Golf, Betania y Boca La Caja, donde recuperaron evidencias y documentación relacionada con la investigación.

Asimismo, las autoridades llevan adelante verificaciones sobre movimientos y actividades relacionadas con las cuentas de la Unachi, con el propósito de establecer si existen otras posibles irregularidades vinculadas a cheques de esta casa de estudios superiores.