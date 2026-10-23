La Corte niega extender el plazo para investigar la desaparición de Rita Wald

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación se inició en el año de 1977 tras la desparición de Wald. Fue cerrada en 1978, pero en 1992 fue reabierta a solicitud del Ministerio Público.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró nula la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de conceder un año de prórroga para investigar las causas de la desaparición de la estudiante Rita Wald, registrada en el año de 1977.

A través del Edicto 101 divulgado en la secretaría de la Sala Penal, se informa a las partes de la decisión adoptada bajo la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo,. suplente de la magistrada María Eugenia López Arias.

En el edicto se consigna que el tribunal no tenía facultad para extender el término de investigación por la desaparición de Wald.

Ahora el expediente debe regresar al Juzgado Primero Liquidador para notificar al Ministerio Público. La decisión de la Sala Penal implica que ahora los plazos de investigación se acortan.

El pasado 25 de agosto, el tribunal había concedido un año más a la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público para concluir las pesquisas por este caso. La fiscalía alegó no fue hasta el pasado 24 de julio que logró la detención provisional de Emilio Garzola, tras ser deportado de Nicaragua.

Rita Wald forma parte del grupo de desaparecidos durante la dictadura militar (1968-1989). Archivo

Garzola fue la última persona en ver con vida a Wald. La fiscalía le formuló cargos y ordenó su detención provisional.

Por décadas se desconocía su paradero. El 7 de julio de 2025, Interpol emitió una alerta roja. De ese modo, fue ubicado en Managua, Nicaragua, el 30 de julio de ese mismo año, lo que permitió coordinar su deportación y su aprehensión.

El extraditado ya fue indagado por la fiscalía, pero no ha trascendido el contenido de su declaración ante el Ministerio Público.

Rita Irene Wald Jaramillo tenía 17 años de edad cuando desapareció, el 27 de marzo de 1977. Era estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y dirigente del movimiento estudiantil opositor al régimen militar de aquella época.

Su desaparición ocurrió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Así fue consignado en un informe de la Comisión de la Verdad y documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aprehensión de Emilio Garzola Ruiz, luego de ser deportado desde Nicaragua. Captura de pantalla

Un informe elaborado por la Comisión de la Verdad relata cómo el 27 de marzo de 1977, Wald salió de su residencia con la intención de devolver el automóvil que le había prestado su amigo Emilio Garzola, en ese momento locutor de la desaparecida emisora Onda Popular.

En este caso también se investiga la presunta vinculación de exdirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Luis Gómez.