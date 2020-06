Martinelli amenaza con ‘secuestrar la administración’ del diario La Prensa

La familia de Ricardo Martinelli ha presentado una treintena de demandas (penales y civiles) contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), sus directivos y periodistas de La Prensa y Mi Diario, y ahora el exgobernante amenaza con “secuestrar la administración” de los periódicos.

“Le tengo más demandas, no solo yo, si no otros, pero ya la próxima mía secuestraré su administracion, al medio Varelista que es la real extensión de la jaula de las locas. Soy su sola razón de ser y existir. Favor no se olviden de mi a diario. Sin mi no destilan odio. Que rico [sic]”, escribió Martinelli este martes 30 de junio, en su cuenta en la red social Twitter.

No precisa más detalles sobre sus acciones, pero su conducta ya ha sido descrita como un intento de censurar, intimidar y/o perseguir periodistas y medios. Solo contra Corprensa, la familia Martinelli Linares ya acumula 17 demandas civiles: dos presentadas por Marta Linares de Martinelli y 15 por el expresidente, en las que el reclamo conjunto asciende a $46 millones. Además, han presentado 15 demandas penales.

Le tengo más demandas, no solo yo, si no otros, pero ya la próxima mía secuestraré su administracion, al medio Varelista que es la real extensión de la jaula de las locas. Soy su sola razón de ser y existir. Favor no se olviden de mi a diario. Sin mi no destilan odio. Que rico — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) June 30, 2020

En total, tiene querellados a 37 personas, entre periodistas, directivos, caricaturistas y columnistas de Corprensa.

“Encuentro muy preocupante el mensaje, no solo por el tono del mismo sino también por el contenido de la amenaza, que por primera vez habla de secuestrar la administración de un medio de comunicación. Esto representa un intento muy grave de abusar del sistema judicial para limitar los derechos de expresión e información”, expresó Sabrina Bacal, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP).

Roberto Eisenmann, presidente fundador del diario La Prensa, advirtió que un secuestro implica el cierre de la corporación.

“Si a alguien en el sector judicial se le ocurre seguir ese propósito funesto, estamos ante una situación de mucho peligro en este país. Si ocurriera, estamos hablando del cierre de La Prensa. Entonces, esa es la gravedad de la amenaza”, señaló Eisenmann.

Recordó que en sus cuatro décadas, La Prensa ha sido amenazada e incluso sufrió tres cierres en los años 80, durante la dictadura militar. “Siempre renacía fortalecida”.

Información en desarrollo...