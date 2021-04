‘No sabemos por qué Panamá no ha ratificado el acuerdo’: dice el Ministerio de Justicia de Italia sobre la extradición de De Obarrio

El Ministerio de Justicia de Italia ha mostrado su perplejidad ante la inacción de la Asamblea Nacional de Panamá, que no ha ratificado el tratado bilateral de extradición que habría facilitado la entrega de Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado de Ricardo Martinelli.

De Obarrio fue detenido el 7 de abril en Milán, ante una solicitud de captura con fines de extradición de Panamá, pero el pasado miércoles, un tribunal ordenó su puesta en libertad, dado que el tratado bilateral nunca fue ratificado por la Asamblea Nacional.

Firmado por ambos países en 2013, el Senado italiano sí lo ratificó en el año 2016 y es ley de la República desde el 22 de noviembre de 2018.

Como aduce un portavoz del Ministerio de Justicia italiano, “Panamá, por razones que no conocemos, no ha procedido a ratificar el acuerdo en materia de extradición que, por lo tanto, no debe considerarse en vigor”.

El ministerio italiano alega que, sin esa ratificación, no hay ningún marco jurídico que sustente la extradición, por un recurso judicial presentado ante el Tribunal de Milán.

Desde noviembre de 2014 y hasta su captura, se desconocía el paradero de De Obarrio, que es requerido por varios procesos sobre irregularidades en compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN). También fue procesado por enriquecimiento injustificado.

Ahora está libre, sin fianza; el tribunal tampoco exigió que De Obarrio, que también es ciudadano italiano, entregara su pasaporte.