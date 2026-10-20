Órgano Judicial reorganiza sus despachos judiciales en Coclé, Los Santos y Veraguas tras terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Órgano Judicial (OJ) ha tenido que reubicar varios despachos judiciales afectados por el terremoto del 9 de octubre pasado.

La Ciudad Judicial de Penonomé, Coclé, inaugurada en 2019 a un costo de $13.5 millones, se encuentra actualmente cerrada y sus dependencias fueron trasladadas a otras oficinas cercanas del OJ y a otros locales propios.

Luego del evento telúrico, el OJ suspendió temporalmente los términos judiciales en Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas, que fueron las cuatro provincias más golpeadas. La suspensión estuvo vigente hasta este lunes 19 de octubre.

La Ciudad Judicial de Penonomé fue una de las instalaciones afectadas, lo que obligó el traslado de sus oficinas de Reparto Único de Expedientes, el Juzgado Municipal de Familia y el Juzgado Liquidador Penal al antiguo Palacio de Justicia de Penonomé.

Lo mismo ocurrió con el Tribunal Superior, la Oficina Judicial Civil, el Juzgado Liquidador Civil, Asuntos Penitenciarios, el Sistema Penal Acusatorio y la Defensa Pública, que estarán localizados provisionalmente en una galera detrás de la Unidad Judicial Regional de Penonomé. El Juzgado Agrario fue enviado a Antón.

Mientras que en la provincia de Veraguas, 13 dependencias judiciales fueron reubicadas en el edificio Santa Librada, ubicado en Novena, en Santiago de Veraguas. Entre ellas se encuentran el Tribunal Superior de Trabajo, el Juzgado Primero Agrario, las oficinas de recursos humanos e informática, el Juzgado Liquidador Penal y la Dirección de Asuntos Penitenciarios, entre otras.

Mientras que otras oficinas fueron reubicada en el edificio San Lorenzo, en la Avenida Central de Santiago, el edificio Super Pollo en la Calle Novena, el Edificio Plaza Charlotte, en Avenida Sur y otras fueron enviadas al Edificio Plaza Corotú.

En Los Santos, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial fue trasladado al Centro de Capacitación y Entrenamiento de Santa María, en Herrera.

En tanto, los Juzgados Primero Agrario de Los Santos, los juzgados Municipal, de Ejecución de Pensión Alimenticia, Penal de Adolescente y de Niñez y Adolescencia fueron traslados a La Plaza Universal de Las Tablas.

En este camión se realizan audiencias del Sistema Penal Acusatorio.

La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, explicó que todos los edificios afectados por el terremoto están sometidos a evaluaciones estructurales por parte de ingenieros y personal del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a fin de establecer si son seguros.

También detalló que se le está dando atención sicológica a los funcionarios judiciales, algunos de los cuales estuvieron cerca de su epicentro.