Los 93 detenidos durante las protestas irán a audiencia ante juez de paz después de fiestas patrias

Para el 6 y 8 de noviembre los 93 manifestantes aprehendidos por la Policía Nacional y remitidos a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia fueron citados para una audiencia ante un juez de paz por la supuesta infracción administrativa de la alteración de convivencia pacífica.

El grupo de manifestantes ya fue puesto en libertad y deberá comparecer a las audiencias en las fechas mencionadas.

Estas personas fueron aprehendidas en los dos últimos días de protestas (30 y 31 octubre) en los predios de la Asamblea Nacional (AN), cuando protestaban contra las reformas constitucionales aprobadas en tercer debate el pasado lunes 28 de octubre.

Las 47 personas aprehendidas el pasado 30 de octubre rindieron declaración ante los funcionarios de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia y este viernes terminan de declarar los últimos 9 manifestantes. Estos fueron citados para el 8 de noviembre.

Contra estas personas la Policía Nacional entregó los vídeos de los actos vandálicos a la sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y las instalaciones de la AN por los cuales están siendo señalados.

Las 46 detenciones de la noche del 31 de octubre se dieron luego de que una persona lanzara fuegos artificiales de forma horizontal en medio la manifestación. La Policía Nacional lanzó balas de goma, bombas lacrimógenas y gas pimienta.

Estas personas, en su mayoría jóvenes, fueron llevadas a las oficinas de la Casa de Paz en Calidonia para que los funcionarios a cargo -cuatro con el juez de paz- les tomara declaraciones. Pero sí fueron citados para una audiencia ante un juez de paz el 6 de noviembre a las 9:00 a.m.

La abogada Mónica Sánchez, en defensa de los detenidos, indicó que las autoridades entregaron un informe policial en el que señalan que se recogió objetos punzo-cortantes, piedras y unas máscaras, pero que no estaban en posesión de las personas que aprehendieron.

"No se dice ni se especifica a qué personas se les encontraron las piedras (...) Además, es una información muy genérica y pese a esto se nos está citando a una audiencia", expresó la abogada.

Manifestó que en dos días van 93 detenidos, y de estos hay gran cantidad que no estaban participando de las manifestaciones, porque simplemente venían de su trabajo, estaban caminando por la cinta costera o caminaban cerca de la estación del Metro de la 5 de Mayo.

"Sí es cierto que el sistema está colapsado y esta Casa Comunitaria de Paz no está capacitada para esto, pero las personas detenidas no son culpables y no tienen que pagar las consecuencias que el sistema no tenga la capacidad afrontar temas como estos", agregó Sánchez.

"Es preocupante porque las detenciones han sido arbitrarias, han violado las garantías constitucionales. Al momento de detener a una persona se le tiene que avisar y señalar por qué lo está deteniendo; se le tiene que decir que tiene derecho a la defensa y derecho a comunicarte con familiares o representantes legales. Todo eso se ha violentado", dijo la abogada.

Sánchez explicó que en estos casos se trata de llegar a una conciliación o mediación y si no se llega a un acuerdo se abre un acto de audiencia. En esas audiencias las dos partes (Policía y ciudadanos) presentarán las pruebas o los descargos para que el juez tome una decisión. Eso será el 6 y 8 de noviembre.