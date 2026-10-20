Pitano Almanza y 10 personas más permanecerán detenidos como parte de la Operación Poseidón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de detención provisional para 11 personas detenidas el pasado mes, como parte de la operación antinarcóticos Poseidón.

El tribunal también confirmó el depósito domiciliario a favor de dos investigados por presunta delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

En el grupo que permanecerá detenido están los dos supuestos cabecillas de la red, incluyendo a Carlos Pitano Almanza.

La información fue confirmada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Durante la Operación Poseidón se ejecutaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, como parte de una investigación relacionada con un presunto grupo delincuencial vinculado con actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, la tenencia de armas de fuego, el homicidio, la tentativa de homicidio y la privación de libertad, entre otros delitos.

Pitano Almanza, quien ya cumplía arresto domiciliario por otro caso, fue sorprendido por las autoridades en una competencia de lazo en Bocas del Toro.

Según el informe oficial, la red -que habría empezado a operar en 2021- utilizaba transferencias financieras para ocultar el origen ilícito del dinero derivado de presuntamente actividades que incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego, privaciones de libertad, homicidios y tentativas de homicidios.

#ResultadoDeAudiencia ⚖️ | En la operación “Poseidón”, un Tribunal ordenó detención provisional para 11 personas, entre ellas un presunto cabecilla de la organización criminal, y arresto domiciliario para otras dos. #PGNContraElDelito pic.twitter.com/HY9XgEgtCU — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 20, 2026

La droga llegaba a Panamá procedente de Colombia y era posteriormente era reenviada a Europa y Estados Unidos.

USO MI DIARIO- Carlos Pitano aparece vinculado a las operaciones Fortaleza y Poseidón. La nueva investigación dejó 12 aprehendidos, 48 allanamientos y múltiples bienes decomisados.

De momento, se ha logrado el comiso de 12 embarcaciones y dos motores fuera de borda, 8 automóviles, una finca y múltiples teléfonos celulares que están siendo analizados por los peritos forenses.