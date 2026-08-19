Presunto secuestrador ligado a mafia internacional intentó entrar al país por el aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional de Migración detectó los nexos del extranjero con redes de secuestro, extorsión y lavado de dinero antes de su ingreso a Panamá.

Un ciudadano de nacionalidad mexicana que mantiene presuntos vínculos con una peligrosa organización criminal transnacional dedicada a los delitos de secuestro, extorsión y lavado de activos fue detenido al intentar ingresar al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM) este miércoles.

El sospechoso arribó a la terminal aérea en un vuelo procedente de México.

De acuerdo al informe, su detención y posterior expulsión se lograron gracias a la alerta temprana activada por controles biométricos, sistemas informáticos avanzados y los filtros de seguridad fronteriza:

Filtros tecnológicos: Los controles biométricos de última generación cruzaron los datos de identidad del viajero con bases de datos internacionales de seguridad.

Alerta criminal: El sistema arrojó coincidencias directas que vinculan al extranjero con la estructura delictiva organizada.

Expulsión inmediata: Tras confirmarse el perfil de alto riesgo, las autoridades migratorias le negaron el acceso al país y ejecutaron su retorno inmediato a México bajo estrictos protocolos de custodia.

El SNM reafirmó que los controles biométricos y los sistemas de verificación funcionan de manera permanente en todos los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con el objetivo de detectar amenazas globales en tiempo real y evitar que elementos de alta peligrosidad pongan en riesgo la seguridad ciudadana nacional.