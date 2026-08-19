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    Seguridad

    Presunto secuestrador ligado a mafia internacional intentó entrar al país por el aeropuerto de Tocumen

    El Servicio Nacional de Migración detectó los nexos del extranjero con redes de secuestro, extorsión y lavado de dinero antes de su ingreso a Panamá.

    Martha Vanessa Concepción
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    Presunto secuestrador ligado a mafia internacional intentó entrar al país por el aeropuerto de Tocumen
    Un mexicano que mantiene presuntos vínculos con una peligrosa organización criminal transnacional fue expulsado del país. SNM

    Un ciudadano de nacionalidad mexicana que mantiene presuntos vínculos con una peligrosa organización criminal transnacional dedicada a los delitos de secuestro, extorsión y lavado de activos fue detenido al intentar ingresar al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM) este miércoles.

    El sospechoso arribó a la terminal aérea en un vuelo procedente de México.

    De acuerdo al informe, su detención y posterior expulsión se lograron gracias a la alerta temprana activada por controles biométricos, sistemas informáticos avanzados y los filtros de seguridad fronteriza:

    • Filtros tecnológicos: Los controles biométricos de última generación cruzaron los datos de identidad del viajero con bases de datos internacionales de seguridad.

    • Alerta criminal: El sistema arrojó coincidencias directas que vinculan al extranjero con la estructura delictiva organizada.

    • Expulsión inmediata: Tras confirmarse el perfil de alto riesgo, las autoridades migratorias le negaron el acceso al país y ejecutaron su retorno inmediato a México bajo estrictos protocolos de custodia.

    El SNM reafirmó que los controles biométricos y los sistemas de verificación funcionan de manera permanente en todos los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con el objetivo de detectar amenazas globales en tiempo real y evitar que elementos de alta peligrosidad pongan en riesgo la seguridad ciudadana nacional.

    Martha Vanessa Concepción

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