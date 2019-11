La procuradora Kenia Porcell renunciará, a partir del 1 de enero de 2020

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, anunció que presentará su renuncia al cargo, a partir del 1 de enero de 2020, y que así lo comunicó este martes 12 de noviembre al presidente Laurentino Cortizo, en una reunión en el Palacio de las Garzas.

Porcell dijo que presentará formalmente la renuncia por escrito a Cortizo, este miércoles 13 de noviembre. Al Consejo de Gabinete corresponderá ahora designar a un titular que complete el periodo de 10 años para el que originalmente había sido designada Porcell, y que vence el 31 de diciembre de 2024. Porcell dijo que aspira a conducir una transición ordenada en su despacho.

"El país está por encima de la procuradora y yo tengo que pensar en Panamá. Mi presencia afecta la imparcialidad", dijo Porcell este martes, en entrevista con Edwin Cabrera, director de Informativos de Radio Panamá.

El periodista se mostró bastante sorprendido, ya que Cabrera tenía varios minutos entrevistando a Porcell, sin que ésta hiciera referencia alguna a que renunciaría al cargo.

Según informó posteriormente la Presidencia de la República, esta tarde Cortizo recibió a Porcell y a David Díaz, subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación. Ahí la procuradora le informó su intención de renunciar y a establecer una transición fluida con quien sea su sucesor.

"Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional por fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho", dijo la Presidencia.

La renuncia de Porcell es consecuencia de los Varelaleaks: el sitio anónimo que desde la semana pasada filtró las comunicaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela, entre los años 2017 y 2018. Entre los mensajes divulgados están las conversaciones, vía WhatsApp, entre Varela y Porcell. El trato era frecuente y cercano. En las 429 páginas de mensajes, ambos se refieren a algunos expedientes de corrupción y blanqueo de capitales, y, en concreto, a la empresa Odebrecht y el acuerdo de colaboración que pactó con el Ministerio Público.

"Yo sostuve algunas conversaciones con Varela, pero de ahí a que mande en el Ministerio Público, eso sí lo rechazo", dijo.

Procuradora General de la República, Kenia Porcell: "Les puedo decir al país que Kenia Porcell no ha cometido ningún delito" #VarelaLeaks#RadioPanama#Panamapic.twitter.com/jKeKndpTOG — Radio Panamá (@radiopanama) November 12, 2019

Porcell aseguró no conocer el contenido de los Varelaleaks.

"No lo he visto, no lo he leído y no lo voy a hacer, porque eso es un delito", dijo Porcell a Radio Panamá.

No obstante, dijo que sus comunicaciones podrían haber sido alteradas, como ya acusó la semana pasada el propio Varela.

"Algunas cosas que me ha comentado mi equipo que salen, no son expresiones mías", indicó.

También dijo haber recibido llamadas de fiscales generales de otros países, interesados en ayudar en la investigación, "para determinar el origen de estas informaciones".

Actualmente, no hay una investigación en curso por los Varelaleaks. Aunque el expresidente ha dicho que su celular nunca se extravió, y que sus comunicaciones fueron extraídas sin su consentimiento, el artículo 112 del Código Procesal Penal señala que la investigación de los delitos contra la inviolabilidad del secreto requiere la presentación de una denuncia de la parte ofendida.

Entre las comunicaciones filtradas hay varios mensajes de Varela y Porcell, en los que se refieren al acuerdo con Odebrecht, y cómo este fue abordado por el entonces diputado José Luis Popi Varela y el antiguo intendente de la constructora en Panamá, André Rabello. En mayo de 2017, Rabello presionaba para llegar a un acuerdo. Las comunicaciones entre los Varela y Rabello, revelarían manipulación y presiones para que este último fuera favorecido, al tiempo que buscaba mermar el impacto de la multa que impondría el Ministerio Público (MP) sobre Odebrecht.

Radio Panamá preguntó a Porcell por el rol de Popi Varela en la negociación del acuerdo.

"No controlamos lo que personas ajenas de la institución hablen o digan", respondió ella.

La todavía procuradora advirtió a Radio Panamá que la pesquisa de los sobornos que pagó Odebrecht quedaría inconclusa, si el Órgano Judicial no extiende el plazo para investigar solicitado por la Fiscalía Especial Anticorrupción.

"La investigación no ha concluido. Hay dos periodos que tienen que concluir, una parte del expresidente Varela y otra del expresidente Martín Torrijos", remarcó.