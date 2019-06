'Nunca he recibido pago alguno de ningún contratista': Roberto Roy sobre Odebrecht

Roberto Roy, presidente de la sociedad Metro de Panamá, asegura que no se han detectado "irregularidades" en las obras y pagos adjudicados a la constructora Odebrecht, principal contratista de las líneas 1 y 2.

"El Metro nunca ha efectuado ni ha tenido conocimiento de pagos ilegales que pudieran haberse hecho con los dineros mencionados, a nuestras espaldas", señala Roy en un comunicado divulgado este viernes 28 de junio, en el que hace referencia a la nota titulada "Obras emblemáticas en Panamá, fuente de coimas de Odebrecht", publicada por el diario La Prensa.

Según esta investigación, de las obras del Metro se habrían pagado, al menos, $23 millones a funcionarios panameños. Los pagos figuran en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) de Odebrecht, utilizado para la gestión y pago de sobornos, según consta en documentos analizados por La Prensa, como parte de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

"En lo que a mí respecta, nunca he recibido pago alguno de ningún contratista. No existe. Ellos me conocen bien", remarca Roy.

Según la información analizada, del Metro de Panamá se extrajo dinero para hacer pagos ilegales de 2011 a 2014.

Las obras de la línea 1, que terminaron costando unos $600 millones por encima del precio de adjudicación, estuvieron a cargo del consorcio Odebrecht-FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). Precisamente, las autoridades españolas investigan si FCC habría obtenido contratos en Panamá y otros países mediante sobornos.

En la data analizada, nueve personas recibieron la mayor cantidad de fondos de esta obra: Cachaza ($10 millones); Aguia ($7 millones); Canario ($3 millones), Rato Roeu y Alemao ($1 millón cada uno), Ratotoille ($914 mil), Burger King ($105 mil), Salario ($76 mil) y Peao ($46 mil). Estas mismas personas recibieron fondos de otras obras adjudicadas en Panamá..

$2.4 millones de fondos del Metro fueron transferidos por el SOE a Poseidon Enterprises Llc., ligada al panameñista Jaime Lasso, quien dijo que eran para la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. El dinero transferido a Poseidon, según las planillas del SOE, tienen como destinatario a Cachaza.

$1.5 millones de fondos del Metro también fueron a dar a la sociedad Columbia Management, Inc., del ecuatoriano Édgar Arias, imputado en su país por asociación ilícita relacionada con Odebrecht.

Previamente, a consulta de este diario, Roy indicó que desconocía las sociedades que recibieron esos fondos. El Metro “certifica que ninguna de ellas son suplidoras ni han recibido pago alguno del Metro… El Metro no tiene conocimiento del uso o control de dichos fondos una vez se le pagan al contratista”, dijo.