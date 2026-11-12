Red de tráfico ilegal de migrantes cobraba $1,500 a cubanos y ecuatorianos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pesar de las restricciones impuestas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y las autoridades de migración en la provincia de Darién, el Ministerio Público desmanteló una presunta red de tráfico ilegal de migrantes que cobraba $1,500 a ciudadanos cubanos y ecuatorianos por trasladarlos hasta la frontera con Costa Rica.

En la operación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, se logró la aprehensión de una persona relacionada con el tráfico de migrantes.

La investigación se inició desde julio pasado, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de un grupo de personas que trasladaban migrantes ecuatorianos y cubanos que llegaban por la selva del Darién y que luego eran llevados por tierra hacia la frontera con Costa Rica.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realiza patrullajjes en el Darién.

Según las pesquisas, los migrantes eran llevados a una residencia ubicada en el sector de Villa Nueva, Darién, y luego eran trasladados por tierra hacia la frontera con Costa Rica, que cruzaban por puntos con escasa vigilancia.

En junio pasado, un informe de la División de Lavado de Activos de Colombia reveló que los grupos criminales que se dedican al tráfico de migrantes generan unos $29 millones a través de esta actividad ilegal.

Ministerio Publico detiene a implicado en trafico de migrantes.https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/Cjospn9Ry1 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 12, 2026

Según el informe, estas estructuras están ligadas con el Clan del Golfo, grupo criminal colombiano que opera en la frontera entre Colombia y Panamá y que mantiene colaboradores en ambos países.

En marzo pasado, el juez de garantías Francisco Carpintero imputó cargos a 20 personas, entre ellas varios extranjeros, por el delito de tráfico de personas. Este grupo fue detenido en la denominada operación Alborada, que abarcó allanamientos en Panamá, Chiriquí, Coclé y Darién.