Retienen dos contenedores con cigarrillos de presunto contrabando; la mercancía tiene un valor estimado de $800 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos contenedores con cigarrillos de presunto contrabando fueron retenidos en un puerto del Atlántico panameño, informó este martes 18 de agosto la Autoridad Nacional de Aduanas.

La entidad informó que la acción fue el resultado de labores de inteligencia y acciones de control aduanero, durante las cuales se detectó una presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual. De forma preliminar, se adelantó que la mercancía tiene un valor estimado de $807 mil 500.

De acuerdo con la información, las diligencias fueron ejecutadas entre la Oficina de Análisis de Riesgo y la Dirección de Propiedad Intelectual, que detectaron cigarrillos de marcas comercializadas en el país.

La Autoridad de Aduanas reportó que las evaluaciones preliminares revelaron la existencia de indicios de una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual, específicamente por presunto fraude marcario.

Tras detectar la mercancía, la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención de ambos contenedores y dispuso su custodia, mientras continúan las investigaciones y verificaciones correspondientes.

Se adelantó que especialistas realizan el inventario detallado del contenido de los contenedores para determinar la cantidad exacta de productos retenidos y confirmar el valor de la carga.