Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue citado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que investiga la compra del Grupo Epasa presuntamente con fondos públicos, caso denominado New Business.

Según su abogado Ronier Ortiz, “nos llegó una notificación de una citación para una declaración de indagatoria. Queremos saber de qué se trata”.

Martinelli está llamado para comparecer este jueves 2 de julio, a las 9:00 a.m. En esa misma fecha y hora está citado el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), pero a requerimiento de otra fiscalía: la Especial Anticorrupción del caso Odebrecht.

Por el caso New Business, el Ministerio Público envió a Estados Unidos una petición de excepción a la regla de especialidad contemplada en el tratado bilateral de extradición de 1904, para que se evaluara si se concedía autorización para investigar al Martinelli. El Departamento de Estado estadounidense ya ha dicho que Panamá no necesita aval para procesar a Martinelli, ya que no aplicaría en adelante el principio de especialidad, dado que al exmandatario se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.

El abogado Ortiz manifestó este miércoles su inconformidad y no reconoce lo manifestado por el Departamento de Estado. Insiste que una imputación de Martinelli, “es una violación flagrante al principio de especialidad. Son unos corruptos, unos sucios en el manejo de la justicia”. No precisó quiénes sería los corruptos y sucios.

Ricardo Martinelli es citado por el caso New Business; su abogado dice que es una indagatoria

Video: Román Dibulethttps://t.co/4vJ6Nq3878 pic.twitter.com/PjZtpxThMG — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2020

Ortiz, que llegó a la fiscalía poco antes de las 9:30 a.m., se retiró a las 10:15 a.m. No contestó si su cliente comparecerá.

“Tenemos que sentarnos... es una situación de hoy para mañana”, y se quejó porque, según él, la citación a su cliente había sido comentada por varios comunicadores en sus redes sociales, lo que él atribuye a una “fuga” de información en las fiscalías.

El principio de especialidad también fue invocado por el diputado de Cambio Democrático y aliado de Martinelli, Sergio Gálvez.

“El Ministerio Público está violando el principio de especialidad de Ricardo Martinelli”, leyó Gálvez en el pleno legislativo, cuando fue llamado a emitir el voto para la elección del presidente de la Asamblea Nacional.