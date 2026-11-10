Sala Penal reitera la decisión de mantener condena a Cristóbal Salerno por blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de aclaración y mantuvo la condena de 80 meses de prisión impuesta a Cristóbal Salerno por el delito de blanqueo de capitales.

La Sala Penal notificó a las partes mediante el edicto n.º 106, fijado el 6 de noviembre en el tablero de su secretaría. La magistrada Maribel Cornejo fue la ponente de la decisión.

El 25 de agosto, la Sala Penal no acogió el recurso de casación interpuesto por Salerno contra el fallo con el que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le mantuvo la condena.

Inicialmente, la jueza penal Águeda Rentería condenó a Cristóbal Salerno y a Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, a 100 meses de prisión cada uno. Posteriormente, la condena de Salerno por blanqueo de capitales se redujo a 80 meses.

Luis Cucalón a su salida del tribunal. Juan Manuel Díaz

Ambos fueron hallados culpables de participar en un esquema de blanqueo de capitales mediante el cobro de impuestos morosos por parte de Cobranzas del Istmo (Cisa), propiedad de Salerno.

En el caso de Cucalón, la Sala Penal sí admitió el recurso de casación contra la condena por blanqueo de capitales, que aún no está en firme. Cucalón también fue condenado a 96 meses de prisión por peculado en relación con los mismos hechos. Ya cumplió esa pena y se encuentra en libertad.

Si la Sala Penal rechaza el recurso de Cucalón y mantiene la condena por blanqueo de capitales, el exfuncionario deberá ingresar a prisión.

La Dirección General de Ingresos (DGI) contrató a Cisa para cobrar su cartera morosa, que en ese momento ascendía a $29.5 millones. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la gestión de la empresa. Entre ellas figuraban cobros que Cisa retuvo sin reportar y deudas que se saldaron por montos inferiores a los originales. La empresa cobró comisiones por esas gestiones.

También se acreditó que Cisa recibió comisiones que no se ajustaban a los porcentajes acordados en el contrato.