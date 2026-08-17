San Miguelito: aplican toque de queda y despliegan 400 agentes para combatir la delincuencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación incluye el despliegue de miembros del Senafront, del Senan, la Policía y Migración, que estarán en las áreas más críticas del distrito de San Miguelito.

Un total de 400 agentes de los estamentos de seguridad fueron desplegados desde este lunes 17 de agosto en el distrito de San Miguelito, al tiempo que se decretó un toque de queda en los corregimientos de Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos.

La medida incluye el despliegue de integrantes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración, que estarán operativos en las áreas más conflictivas de esos distritos.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que, en coordinación con la alcaldesa Irma Hernández, se dispuso iniciar la Operación Enfoque, con la intención de asumir el control de los sectores que registran un mayor índice de hechos de violencia.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, encabezó junto a la alcaldesa Irma Hernández el inicio de la Operación Enfoque Distrito en San Miguelito.

Como parte de la operación, se determinó aplicar un programa de restricción de la movilidad de lunes a jueves en un horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., mientras que de viernes a domingo el toque de queda se hará efectivo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Según Ábrego, la operación estará focalizada en mantener una presencia policial activa para prevenir, proteger y recuperar las condiciones de seguridad en el distrito.

En la última semana se han registrado varios homicidios en distintos puntos de San Miguelito. Entre ellos, un doble homicidio en el sector de Santa Librada, en el que dos hombres fueron muertos a tiros. En tanto, en Belisario Porras un hombre fue asesinado a tiros el pasado fin de semana.

Según cifras del Ministerio Público, hasta julio pasado se habían registrado un total de 70 homicidios en este distrito. En 2025 se contabilizaron un total de 63 crímenes.

San Miguelito también aparece en las estadísticas con un alto número de delitos de violencia doméstica: 666 casos hasta julio pasado, solo superado por las provincias de Panamá (4,006), Panamá Oeste (3,425), Colón (931) y Chiriquí (1,893) en ese mismo período.