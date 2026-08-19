Se incendia camión cisterna y cierran la Interamericana cerca de Antón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De acuerdo con los Bomberos, la situación se encuentra controlada. El incendio provocó afectaciones en el tendido eléctrico.

Un camión cisterna se incendió la mañana de este miércoles 19 de agosto en la vía Interamericana, cerca de la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé.

El conductor del vehículo logró salir a tiempo y se encuentra estable. No obstante, fue trasladado al Centro Materno Infantil de Antón, por ser el centro de atención médica más cercano, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Incendió de camión cisterna cerca Juan Hombrón, Coclé. Cortesía/Bomberos

La emergencia fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia y Rescate (SAMER) de los Bomberos, con el apoyo de unidades de La Pintada, Penonomé, Aguadulce y Antón. También se desplazaron vehículos de El Valle y San Carlos.

De acuerdo con los Bomberos, la situación se encuentra controlada. En la atención del incidente participaron aproximadamente 23 agentes.

Bomberos atienden un incendio registrado en un camión cisterna en Santa Rita de Antón. Autoridades recomiendan evitar el área y utilizar rutas alternas.



Fotos: Bomberoshttps://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/0aTmJBLP6o — La Prensa Panamá (@prensacom) August 19, 2026

El incendio provocó afectaciones en el tendido eléctrico, por lo que ya se solicitó a la empresa eléctrica que intervenga para atender los daños.

Como medida de precaución, la vía Interamericana fue cerrada temporalmente en ambos sentidos mientras se atendía la emergencia.

Las autoridades recomiendan a los conductores y peatones evitar acercarse al área afectada y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

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