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    ACCIDENTE

    Se incendia camión cisterna y cierran la Interamericana cerca de Antón

    De acuerdo con los Bomberos, la situación se encuentra controlada. El incendio provocó afectaciones en el tendido eléctrico.

    José González Pinilla
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    Se incendia camión cisterna y cierran la Interamericana cerca de Antón
    Incendio de camión cisterna en Antón. Cortesía/Bomberos

    Un camión cisterna se incendió la mañana de este miércoles 19 de agosto en la vía Interamericana, cerca de la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé.

    El conductor del vehículo logró salir a tiempo y se encuentra estable. No obstante, fue trasladado al Centro Materno Infantil de Antón, por ser el centro de atención médica más cercano, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

    Se incendia camión cisterna y cierran la Interamericana cerca de Antón
    Incendió de camión cisterna cerca Juan Hombrón, Coclé. Cortesía/Bomberos

    La emergencia fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia y Rescate (SAMER) de los Bomberos, con el apoyo de unidades de La Pintada, Penonomé, Aguadulce y Antón. También se desplazaron vehículos de El Valle y San Carlos.

    De acuerdo con los Bomberos, la situación se encuentra controlada. En la atención del incidente participaron aproximadamente 23 agentes.

    El incendio provocó afectaciones en el tendido eléctrico, por lo que ya se solicitó a la empresa eléctrica que intervenga para atender los daños.

    Como medida de precaución, la vía Interamericana fue cerrada temporalmente en ambos sentidos mientras se atendía la emergencia.

    Las autoridades recomiendan a los conductores y peatones evitar acercarse al área afectada y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

    Noticia en desarrollo…

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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