NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La juez de garantías Oris Medina suspendió la audiencia intermedia a Genaro López y otros miembros del Sindicato Único de la Construcción (Suntracs), acusados por los delitos de blanqueo de capitales y estafa agravada relacionada con la construcción del proyecto Red Frogs, en Bocas del Toro, luego de que el Ministerio Público solicitará más tiempo para investigar.

En una audiencia celebrada este martes 6 de octubre, que inició a las 9:00 a.m., el fiscal Octavio Nicolau anunció la presentación de un amparo de garantías contra la decisión adoptada por otro juez de garantías, el 14 de mayo pasado, que se negó a declarar el caso como causa compleja.

El fiscal Nicolau aseguró que su despacho tiene una multiplicidad de diligencias por realizar para ubicar evidencias que vinculan a los dirigentes del Suntracs con la presunta comisión de los ilícitos investigados.

Dado que el amparo de garantías constitucionales que presentó la fiscalía todavía no ha sido atendido por la Corte Suprema, la juez decidió cerrar el acto de audiencia.

César Ruiloba, abogado de Genaro López (único dirigente del Suntracs presente en la audiencia), cuestionó que la investigación de la fiscalía ya tiene cuatro años, tiempo suficiente -según él- para concluir cualquier expediente.

Ruiloba planteó que este caso debió ser resuelto hace varios meses, pero que la fiscalía se ha empeñado en “dilatar” el proceso, mientras que su cliente mantiene medidas cautelares que restringen su movilidad.

López tiene medida cautelar de reporte periódico.