Sistema Penitenciario descarta daños estructurales en las cárceles tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los centros penitenciarios del país no presentan daños estructurales significativos tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, y las visitas a los privados de libertad se mantienen con normalidad, informó el director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh.

El funcionario explicó que la única cárcel donde se identificaron algunas afectaciones fue la de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

Sin embargo, una inspección realizada por ingenieros del Ministerio de Gobierno y del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur determinó que el centro no sufrió daños estructurales.

Chanan Singh, director del Sistema Penitenciario de Panamá. LP Juan Manuel Díaz

Como medida preventiva ante las réplicas, las autoridades establecieron un protocolo para trasladar temporalmente a los privados de libertad al patio cuando se registra un movimiento sísmico fuerte. Según Singh, permanecen allí durante unos 15 minutos antes de regresar a sus pabellones.

El director detalló que se realizaron inspecciones en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, Nueva Esperanza, en Colón, así como en las cárceles de Chiriquí, Veraguas, Chitré y Penonomé. En estas instalaciones no se reportaron daños graves.

“Solamente la cárcel pública de las Tablas sufrió una afectación leve pero, tras una revisión, se estableció que no tiene daños estructurales”.

En cuanto a los privados de libertad que se encuentran en la isla de Coiba, Singh indicó que están bien y que la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), donde permanecen, no registró afectaciones por el terremoto.

Hasta agosto de 2026, la población penitenciaria del país ascendía a 24,772 personas, de acuerdo con los datos citados. De ese total, 15,414, equivalentes al 62%, tenían condena en firme, mientras que 8,582, el 34%, permanecían bajo proceso judicial.