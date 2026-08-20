Sucesores de Cholo Chorrillo reciben condenas de 12 y 11 años de prisión por operación Neptuno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación de la Fiscalía de Drogas se inició en el año 2017 a raíz de una serie de decomisos de drogas supuestamente liegados a la pandilla Bagdad

Penas de 12 y 11 años de prisión le fueron impuestos a seis de los presuntos cabecillas de Bagdad, cuyo líder, Ramón Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo), se encuentra en una prisión de Estados Unidos, detenidos en la operación Neptuno.

El tribunal de juicio aplicó la sanción de 12 años de prisión para Ricardo González y Gustavo González, ambos considerados como los líderes de Bagdad, tras el arresto de Camargo Clarke en Costa Rica en el año 2022 y su posterior extradición a Estados Unidos.

En tanto, a 11 años de prisión fueron condenados Carlos Cornejo, Ernesto Lasso, Rigoberto Jaramillo y Luis Montenegro Jacob, quienes, según la Fiscalía, forman parte del brazo operativo de la citada pandilla.

En el mismo fallo, el tribunal absolvió de cargos y ordenó la devolución de todos los bienes decomisados a Maritza Clarke y Edmita Camargo Clarke, madre y hermana de Jorge Rubén Camargo Clarke, respectivamente; además de Cielo Madeleine González, Radamés González, Héctor Achurra, Alexander Salazar, José Moulanier, Emma Moulanier, Alberto Bustamante, Francisco Bartuano, Edwar Batista, Luis Salazar, Carlos Dutary y Luis Makenzie, a quienes la Fiscalía no pudo vincular con delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Extraditaron a Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, el 2 de marzo de 2023. Tomada de Twitter @ProtegeryServir

La extradición de Cholo Chorrillo, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Tomada de Twitter @ProtegeryServir

El abogado Martín Caicedo, quien ejerció la defensa de varios de los imputados, dijo que el tribunal concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la participación de la mayoría de los procesados como integrantes de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales.

Caicedo sostuvo, además, que la Fiscalía de Drogas incurrió en un error al sustentar la acusación, ya que, a su juicio, no pudo acreditar la existencia del delito de asociación ilícita para delinquir por falta de pruebas.

La investigación contra este grupo comenzó en 2017, pero fue hasta abril de 2021 cuando la Fiscalía de Drogas ejecutó 32 allanamientos en Boca La Caja, El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Arraiján, La Chorrera, Capira y la isla San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

En esta investigación, la Fiscalía de Drogas incautó la suma de $73,736, 25 vehículos (varios de ellos blindados), seis fincas y dos negocios.

Como parte de las acciones desarrolladas en la Operación Neptuno, la Fiscalía realizó 32 allanamientos y registros en sectores como Boca La Caja, El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Arraiján, La Chorrera, Capira y la isla San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, esta última supuestamente utilizada para el desembarco de drogas.