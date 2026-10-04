Tres aprehendidos tras el decomiso de 2,852 paquetes de presunta droga en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 2 mil 852 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres tripulantes tras interceptar una lancha rápida al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

El operativo se llevó a cabo durante patrullajes marítimos de la Operación Escudo Protector, informó la entidad este domingo 4 de octubre.

Aeronaval intercepta lancha con 2,852 paquetes de presunta droga en Punta Burica. Foto/Cortesía

Según el Senan, la embarcación realizó maniobras evasivas durante la interdicción y terminó colisionando contra el costado de babor de una embarcación institucional.

Las unidades aeronavales lograron detener la lancha y asegurar a los tres ocupantes, además del cargamento que transportaban.

Durante el traslado hacia un puerto seguro, la embarcación interceptada comenzó a presentar una entrada incontrolable de agua, lo que comprometió su flotabilidad.

Ante el riesgo de hundimiento, las unidades priorizaron la seguridad de los tripulantes y la preservación de los indicios. Por instrucciones de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, las personas aprehendidas y el cargamento fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra.

El Servicio Nacional Aeronaval decomisó 2,852 paquetes de presunta droga. Foto/Cortesía

Los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

El Senan informó que, en lo que va de 2026, ha incautado 57 mil 334 paquetes de sustancias ilícitas en 87 operaciones realizadas como parte de las acciones contra el narcotráfico.