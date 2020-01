Bill Cosby pidió ocultar denuncia de abuso sexual en 2005

FILADELFIA, Estados Unidos (AP) — Bill Cosby testificó bajo juramento en 2005 que le dio al tabloide National Enquirer la exclusiva sobre las acusaciones por abuso sexual en su contra que hizo una mujer canadiense para evitar que se diera a conocer la historia de una segunda denunciante.



El miércoles The Associated Press obtuvo fragmentos de la deposición de Cosby de 2005 de archivos de la corte federal divulgados en Filadelfia.



Cosby dijo que temía que la gente pudiese creerle a la mujer que lo demandó si la historia de la otra mujer era publicada. Ambas habían señalado al comediante por drogarlas y abusar de ellas.



Cosby llegó a un acuerdo por la demanda civil en 2006. Se ha negado a hacer declaraciones sobre las acusaciones presentadas en semanas recientes por varias mujeres.



Los representantes de National Enquirer no respondieron a los correos electrónicos que se enviaron el miércoles sobre la deposición de Cosby.



El comediante también testificó que la acusante que presentó la demanda le pidió sólo una disculpa en sus primeras llamadas telefónicas al llegar a casa.