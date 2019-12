Cae ejecutivo de Odebrecht que controlaba cuentas en Panamá

OPERACIÓN ‘LAVA JATO’

Fernando Micliaccio Da Silva, empleado de Odebrecht –identificado en Brasil como la persona que controlaba las cuentas bancarias de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A.– fue aprehendido en Suiza, informaron las autoridades de Brasil.

La detención es clave para desvelar el manejo de más de 47 millones de dólares depositados en la banca panameña de fondos de compañías vinculadas a Odebrecht. Las autoridades de Brasil llevan esperado casi un año a que Panamá le responda una solicitud de ayuda para analizar el movimiento del dinero en las cuentas bancarias locales.

Micliaccio Da Silva fue trasladado con su familia por Odebrecht a Estados Unidos –cuya permanencia en aquel país pagó íntegramente la empresa– luego de revelarse, en junio de 2015, la décima cuarta fase de la operación Lava Jato, gracias a la cual el hoy expresidente de la constructora –Marcelo Odebrecht– fue detenido.

Micliaccio Da Silva también controlaba cuentas de Klienfeld Services, Ltd., que recibió fondos de sociedades de Odebrecht que alimentaban las cuentas bancarias que tenían en Suiza ejecutivos de Petrobras.

SE CIERRA CÍRCULO EN PANAMÁ

Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público Federal de Brasil se acercan cada vez más a las cuentas bancarias que manejó en Panamá la empresa Constructora Internacional del Sur, S.A., vinculada al gigante de la construcción Norberto Odebrecht.

Ello, a pesar de que Panamá tiene parcialmente congelada desde hace casi un año una solicitud de cooperación sobre esta empresa y el movimiento de fondos en el sistema bancario panameño, donde recalaron, al menos, $47.1 millones, según las autoridades brasileñas.

En esta nueva fase de la operación Lava Jato (Lava auto) –llamada Acarajé, en alusión al término usado por los investigados para denominar dinero en especie– el Ministerio Público Federal de Brasil ordenó la detención provisional de un personaje clave en las operaciones bancarias de Constructora Internacional del Sur, Fernando Micliaccio Da Silva, un ejecutivo de Odebrecht quien fue trasladado con su familia a Estados Unidos en junio pasado, tras destaparse la operación Erga Omnes –la decimacuarta fase de Lava Jato–, y que llevó a la cárcel de forma preventiva al ahora expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht.

DETENCIÓN EN SUIZA

Ayer, las autoridades suizas informaron que Micliaccio Da Silva fue aprehendido el 18 de este mes. No obstante, la orden de prisión para el brasileño fue ejecutada por la Policía suiza con base en una orden del Ministerio Público Federal Suizo.

Las autoridades de Brasil informaron del arresto, indicando que este no guarda relación con el mandato de detención expedido en ese país, que era desconocido por las autoridades extranjeras.

La Procuraduría del Estado de Paraná informó que es sabido que hay una investigación autónoma sobre Odebrecht en Suiza, lo que podría indicar la relación de la prisión con las investigaciones del caso Lava Jato, aunque son ignoradas las razones de su detención en Europa.

En la solicitud de arresto preventivo de Micliaccio Da Silva, los procuradores brasileños relatan el papel de este en el entramado del supuesto pago de coimas por parte de Odebrecht.

Los fiscales alegan tener “robustas evidencias” contra los investigados por diversos delitos contra la administración pública, corrupción, lavado de capitales y crimen organizado. Entre los investigados se menciona a Micliaccio Da Silva.

Este empleado de Odebrecht –añaden los fiscales– es propietario de varias sociedades offshore y además “controlaba” cuentas bancarias en Suiza.

Resulta de especial relevancia que Micliaccio Da Silva también controlaba las cuentas que tenía en Panamá la sociedad local Constructora Internacional del Sur (ver facsímil superior), así como de la offshore Klienfeld Services Ltd., ambas “comprobadamente utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de ventajas indebidas a agentes públicos brasileños y extranjeros, como [Ricardo Raúl Jaime] el exsecretario de Transporte del gobierno federal de Argentina”, condenado por corrupción en Argentina.

HALLAZGO CLAVE

Klienfeld Services, Ltd., es una de las sociedades que recibió fondos de sociedades offshore vinculadas a Odebrecht, las cuales –al igual que Constructora Internacional del Sur, S.A.– alimentaban con fondos millonarios las cuentas bancarias que mantenían en la banca suiza sociedades panameñas cuyos beneficiarios finales eran ejecutivos de Petrobras, hoy condenados o procesados por la justicia brasileña.

Los procuradores indican que en un análisis elaborado por la autoridad policial se hace mención a una comunicación, vía correo electrónico, dirigida el 23 de septiembre de 2010 a Micliaccio Da Silva, la cual contenía un documento digitalizado en la sede de Odebrecht.

“Se trata del comprobante de una transferencia bancaria realizada por Constructora Internacional del Sur, a partir de la cuenta No. 4010177279, que mantenía en Credicorp Bank, S.A., por valor de 5 millones de dólares, en favor de otra offshore, Vivosant Corp., S.A., cuya cuenta es mantenida en el Banc Pictet and Cie Ltd. (Asia)”, indican los fiscales.

Ello probaría la vinculación de Micliaccio Da Silva con las cuentas de la sociedad Constructora Internacional del Sur en Panamá.

La autoridad policial sospecha que Odebrecht hizo pagos en favor del exministro argentino Ricardo Raúl Jaime en razón de la obtención de un contrato para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, que obtuvo Odebrecht del Gobierno argentino.

LA ‘PLANILLA’

Por otro lado, las autoridades brasileñas también vinculan, a través de un correo electrónico, a Micliaccio Da Silva con una hoja de cálculo elaborada por una operaria de Odebrecht –María Lucía Guimarães Tavares– el 2 de agosto de 2010 y que luego modificó Micliaccio Da Silva por última vez el 3 de agosto de 2012.

Este archivo de Excel se identifica como “Posicao-italian0310712mo.xls” (Posición Programa Especial Italiano). El documento presenta una columna que denomina “fuente”, en la que se identifican diferentes áreas de Odebrecht y en las que aparecen las siglas de los ejecutivos “responsables por el pago de los valores indicados” en otra columna.

Tras el análisis de varios correos electrónicos emanados de la propia empresa, la Policía brasileña ha identificado a varios de esos ejecutivos de Odebrecht, por medio de las siglas de sus nombres, como por ejemplo, Benedicto Barbosa Da Silva y Luiz Antonio Mameri, entre otros.

Estos dos ejecutivos figuran como directores en la junta directiva de Constructora Odebrecht, S.A. (Brasil), de acuerdo con la documentación que presentó esta empresa en la licitación que le fue adjudicada en junio del año pasado para el proyecto renovación urbana de Colón, por un monto de 537 millones de dólares, 32 millones más que su competencia.

También aparecen como directores y vicepresidentes de Constructora Odebrecht, S.A. (Panamá), inscrita como sociedad extranjera en el Registro Público, según la documentación que presentó la empresa en esa licitación.

Fue también en junio de 2015 –como ya se dijo– que fue revelada la decimacuarta fase de la operación Lava Jato, que provocó el arresto preventivo del expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, y cuando la empresa brasileña ordenó el traslado a Estados Unidos de Micliaccio Da Silva, quien luego apareció en Suiza.

Entre las pruebas que obraron en contra de Marcelo Odebrecht para su arresto figura un correo, fechado el 17 junio de 2010, en el que este daba indicaciones precisas –para lo que parece el manejo de una coima– al presidente de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien, a su vez, era director superintendente de Odebrecht en Angola.

“A las 11h voy a estar con el italiano. Sería el caso de decirle que con los 700 que está señalando difícilmente tendrá algo, y que si nos autorizaran, E.B. podría intentar conseguir 50 de reembolso con el propósito de llegar a 1200”, escribió el presidente de Odebrecht.

Para los investigadores brasileños, hay varias claves en este mensaje que enmascaran su verdadero significado. Según los magistrados, reembolso significaría la coima, y E.B. serían las iniciales de Ernesto Baiardi, responsable de Odebrecht en Angola, de manera que Marcelo Odebrecht “estaría ofreciendo, de forma encriptada, 50 millones de dólares en coimas para que el precio de la contratación final se incrementara de 700 millones de dólares a 1.2 billón de dólares [mil 200 millones de dólares]”, según la documentación consultada.

Coincidencia o no, los fondos que alimentaban a la offshore Klienfeld Services Ltd., que manejaba Micliaccio Da Silva, provenían justamente de una sociedad de Odebrecht: OSEL Angola DS Odebrecht Servicos no Exterior Ltd., de la que también emanaron fondos –unos 38.8 millones de dólares que llegaron a través de 11 transferencias– para Constructora Internacional del Sur, S.A., por intermedio de otra sociedad (Golac).