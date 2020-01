Cuestionan rumbo de las políticas de seguridad

11:33 a.m. - La directora de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, manifestó que se hace necesario contar con un plan de seguridad para combatir la criminalidad en el país. Además, indicó sobre la urgencia de establecer un sistema de de seguridad ciudadano.

Y es que, según comentó Castillo, “en materia de seguridad no sabemos dónde vamos”.

En declaraciones a TVN Noticias, Castillo recordó las palabras del presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien pidió la colaboración de la sociedad civil para buscar el bienestar del país.

Sin embargo, Castillo cuestionó que no se pueda brindar tal ayuda a una “una persona o institución que no tiene un plan, que no tiene dividida las tareas de cada torre del sistema”.

“Aquí el presidente [Martinelli] ha dicho que colaboremos con él, pero lo que no sabemos es cómo hacerlo”, enfatizó Castillo.

Castillo comentó que el caso de México, donde -dijo- se dieron cuenta que se estaban equivocando en las políticas de seguridad y hoy se han dado cambios.

No obstante, en Panamá “no nos damos cuenta que vamos por el camino equivocado y las cifras [de violencia] se siguen disparando”.

“Los ciudadanos nos sentimos ahora más inseguros”, añadió.

A esta situación, sostuvo Castillo, hay que sumarle que las leyes que tiene el país no se están aplicando. “No estamos invirtiendo en prevención y no estamos profesionalizando la Policía”, añadió.

Ayer, jueves, el presidente Martinelli señaló que se siente impotente ante el aumento de la inseguridad y la delincuencia en el país, y prometió una guerra contra el hampa.