Fallece Miguel J. Moreno; honras fúnebres serán mañana

12:48 p.m. - El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel J. Moreno, falleció la mañana de este lunes, 16 de mayo, según lo confirmaron sus familiares.

El exdiplomático firmó el 3 de abril (día de su cumpleaños) de 1964 la declaración Moreno-Bunker, por la cual los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos se comprometieron a negociar con el fin de eliminar las causas de conflicto entre los dos países.

Esta declaración pasaría a la historia como un hito fundamental en la lucha de Panamá por ser dueña de todo su territorio, que culminó con la firma del tratado Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977.

Su hija, Rita Moreno de Valdés, informó que su padre murió entre 6:45 a.m. a 7:00 a.m. en su hogar. Las honras fúnebres serán a las 11:00 a.m. del martes 17 de mayo, en el Santuario Nacional.

DiscursosMuchos fueron los discursos y alegatos de Moreno durante las jornadas que libró en Washington en esos primeros meses de 1964. A continuación alguna de ellas:

“Si para Estados Unidos resulta un problema de opinión pública comprometerse a negociar con Panamá un nuevo convenio, para nuestro país el problema revestía caracteres mucho más graves, tanto porque la dignidad nacional se encontraba justamente ofendida por la agresión de que había sido víctima...”.

“Esa justa indignación, que yo he compartido con todos mis compatriotas, me ha dado la fuerza para exponer ante la conciencia de América la causa de Panamá y para defender el derecho que le asiste a que se le haga justicia”.