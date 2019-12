Comienzan a llenar el embalse de Barro Blanco

PRUEBAS A LA ESTRUCTURA

La central hidroeléctrica Barro Blanco, propiedad de la empresa Generadora del Istmo, S.A., empezó a las 8:30 a.m. del martes 24 de mayo el llenado del embalse de este proyecto.



Personal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), de la oficina de seguridad del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionaron antes el lugar.



Esto, para verificar que el proceso –de carácter temporal– no afecte a comunidades aledañas.





Roberto Meana, administrador de la ASEP, dijo que las pruebas son necesarias para verificar que no haya filtraciones en el sitio.



El funcionario agregó que este trabajo se realizará con mucha calma.



Detalló que el 21 de junio sería el día en que se lograría el nivel máximo de inundación del embalse del proyecto. Luego, el 3 de agosto ya debe estar el embalse en su nivel mínimo, lo cual forma parte del compromiso logrado para efectuar el llenado.



Meana reiteró también que la central hidroeléctrica no entrará en operación hasta tanto finalicen los acuerdos de las mesas técnicas de diálogo.



Los indígenas han dicho que rechazan el inicio de este periodo de pruebas. Según ellos, con estos trabajos van a quedar incomunicadas cuatro zonas: Quebrada de Caña, Quebrada de Plata; Coogly y Nancito. Las autoridades informaron que se habilitaron botes para el traslado de estas comunidades.



En tanto, los indígenas desalojados la tarde del lunes de los campamentos colocados en los márgenes del Tabasará fueron llevados a un centro misionero en Tolé, donde se le brinda alimentación y atención médica. El grupo estaba conformado en su mayoría por niños y mujeres, según fuentes consultadas.



Sobre este tema, el administrador de la ASEP señaló que en el operativo de desalojo no se dieron detenciones.





Con toda normalidad se ha dado el traslado de las personas que estaban a orilla del río Tabasará. No hay retenidos. pic.twitter.com/Z7nM8O0uXi

Con toda normalidad se ha dado el traslado de las personas que estaban a orilla del río Tabasará. No hay retenidos. pic.twitter.com/Z7nM8O0uXi — Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 24, 2016



PROTESTAS



Un grupo de indígenas del sector de Cieneguita cerró desde las 9:30 p.m. del lunes 23 de mayo parcialmente la vía David-Changuinola.



Los indígenas realizan la manifestación en solidaridad con los indígenas que se oponen al citado proyecto hidroeléctrico. El grupo de indígenas abre y cierra la vía cada cierto periodo de tiempo.



Solicitan al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que cumpla con el compromiso de que él iba a dialogar con los indígenas que se oponen a la hidroeléctrica. Meana hizo un llamado al diálogo.





Llenado Barro Blanco es de prueba.En agosto aguas vuelven a bajar. Respetaremos acuerdo de no iniciar operación hasta q culmine diálogo.ISMA

Llenado Barro Blanco es de prueba.En agosto aguas vuelven a bajar. Respetaremos acuerdo de no iniciar operación hasta q culmine diálogo.ISMA — Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) May 24, 2016