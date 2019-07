Pacientes quieren pertenecer a junta directiva de la Caja de Seguro Social

La Federación de Pacientes con Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas está solicitando una representación en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) para defender los intereses de los pacientes. Así lo expresaron en una reunión con la ministra de Salud, Rosario Turner, y el viceministro Luis Francisco Sucre.

Los representantes de pacientes que padecen enfermedades como insuficiencia renal, trastornos hematológicos, artritis, psoriaris, cáncer, esclerosis múltiple, anemia falciforme, hemofilia o viven con el virus de inmunodeficiencia humana se reunieron este miércoles 17 de julio con las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) como parte de las estrategias para mejorar la comunicación y ajustar acciones institucionales como la provisión de los servicios sanitarios.

La ministra de Salud, Rosario Turner, indicó que se reunieron con 12 organizaciones de pacientes federaciones como parte de las estrategias que van a desarrollar porque no puede haber un Minsa que no esté enfocado en su razón de ser: la salud pública.

Turner indicó que también deseaban conocer las experiencias y necesidades que tienen los pacientes, las cuales están tomando en cuenta, sobre todo porque en el pasado no han tenido mucha comunicación con las autoridades en relación a sus padecimientos.

Como parte de este proceso se comprometieron con las federaciones a sostener reuniones mensuales para tomar las medidas necesarias, para dotarlos de la información que requieren, pero también de una manera directa utilizarla para ajustar el tema de provisión de los servicios salud tanto en el Minsa como en la CSS.

De hecho, indicó que en reuniones posteriores invitarán a funcionarios de la CSS, porque tienen el 73% de la responsabilidad de servicio a la población.

Mientras, la vicepresidenta de la Federación de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, Enma Pinzón, expresó que los temas generales que le presentaron a las autoridades del Minsa, Turner y el viceministro Luis Francisco Sucre, están relacionados con la necesidad de formar parte de la junta directiva de la CSS para poder garantizar los derechos de los enfermos.

Pinzón indicó que en este momento ni los trabajadores ni los jubilados, y menos los médicos, y los empresarios defienden los derechos de los pacientes en la junta directiva de la CSS.

En ese sentido, explicó que un contrato para adquirir medicamentos puede durar hasta dos meses en la junta directiva, porque nadie lo promueve.

Los pacientes también le entregaron a las autoridades del Minsa la propuesta que elaboró la Comisión de Alto Nivel para agilizar la adquisición de medicinas e insumos.

En ese sentido, expresó que la Ley de Contrataciones Públicas es el camino ideal, porque se saltan 36 pasos. No obstante, indicó que esta propuesta no debe ser un "cheque en blanco" para el Gobierno, porque se tiene que ser claro en estas compras, porque no son llantas o papel de oficina, sino la atención de la salud de la población.