Exembajador de Venezuela en Panamá boicotea cumbre regional

Una reunión con delegados de diversos países de América Latina y el Caribe, de la que Panamá era anfitriona, fue suspendida este viernes 12 de abril de 2019, sin que pudiera abordarse la agenda, luego de que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro intentaran imponer su presencia alegando que eran los representantes legítimos del Gobierno de Venezuela.

El evento en cuestión era la XXX Reunión de directores de cooperación internacional del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), organismo que promueve la cooperación intrarregional y que facilita un sistema permanente de consulta y coordinación.

La actividad, que se desarrollaría el 11 y 12 de abril, tenía como tema central la “coordinación y eficiencia de la cooperación internacional ante el riesgo de desastres por amenazas de origen natural”.

El representante de Colombia y coordinador del Grupo de Lima, Juan Claudio Morales, exigió la presencia de la embajadora Fabiola Zavarce para poder continuar con la reunión, en apoyo a una propuesta hecha por el representante de Perú, Mario López Chavarrí. “Todos los que estamos acá estamos acreditados, menos la excepción de los señores que están al fondo […] que no ejercen funciones, no tienen acreditación ante el gobierno de Panamá y están aquí, en esta reunión de una manera que Colombia no puede aceptar […]”, expresó Morales.

El secretario general del organismo, Javier Paulinich, lamentó este viernes -en una sala casi vacía- la situación que se presentó y que impidió que se desarrollara un evento técnico prioritario para la región, como es la atención de desastres. “Hay un tema que es factual, no tenemos el quórum para continuar esta sesión de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento del Consejo […]”, expresó al suspender la reunión.

El quórum se rompió cuando los representantes de los países que integran el Grupo de Lima –que reconocen como presidente encargado de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guidó- se retiraron del salón.

Fabiola Zavarce, embajadora designada por Guaidó en Panamá, había sido invitada a participar en la cumbre porque trataría sobre un tema de cooperación. Su vocera confirmó que el jueves, día en que inició la actividad, ella llegó después del mediodía. Para ese momento, Durán Centeno se había retirado, por presión de los representantes de los países que reconocen a Guaidó. Zavarce acompañó a los delegados a una gira por el Hub Humanitario que opera en Panamá.

La vocera relató que Durán Centeno se apareció en el evento sin acreditación ni competencia para ejercer el cargo de embajador , “acreditaciones que sí posee la embajadora Zavarce”, y que esta, haciendo uso de sus plenas funciones, se retiró del salón junto al Grupo de Lima.

Reconoció que el secretario general del SELA estaba muy apenado porque no se pudo cumplir con lo planteado en la agenda.

“Qué bueno que se vayan estos gobiernos que no tienen moral para hablar de ética ni de transparencia porque creo que limpia más bien la sesión que SELA tiene prevista para el día de hoy”, manifestó Jorge Durán Centeno cuando representantes de los países del Grupo de Lima dijeron que se retiraban porque no reconocían a “este señor”, en alusión a él.

Consultada sobre el tema, la Cancillería dijo que Panamá se unió al consenso de países que decidió retirarse ante la presencia de un representante diplomático no reconocido, en señal de protesta.

Al final del día Zavarce envió un mensaje, acompañada por los delegados de Perú y Colombia.

Zavarce entregó sus cartas credenciales al gobierno del presidente Juan Carlos Varela en marzo pasado y fue acreditada en un acto simbólico en la Presidencia.