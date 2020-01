La basura crea un problema socioambiental en Chiriquí

8:45 a.m. - DAVID, Chiriquí. –La ausencia de un adecuado sistema para el tratamiento de los desechos sólidos en Chiriquí creó una crisis socioambiental que preocupa a las autoridades y ciudadanos sobre todo por el surgimiento de enfermedades, como el dengue y la influenza A(H1N1).

Así lo dio a conocer el gobernador de Chiriquí, Enrique Fernández, quien añadió que se deben establecer mecanismos en conjunto para buscar una solución rápida a ese problema que aqueja a la mayoría de los municipios de la provincia.

Fernández dijo que la solución debe ser de manera técnica, social y financieramente sostenible para que la población se pueda beneficiar con un manejo adecuado de los desechos sólidos.

Agregó que el problema de la deposición y manejo de los desechos sólidos continúa en la provincia de Chiriquí, al grado que en el distrito de Bugaba aún no encuentra un lugar en donde depositar su basura y lo siguen haciendo en el vertedero a cielo abierto de David, pese a la negativa del Consejo Municipal y del alcalde de este distrito, Francisco Vigil, debido a que ese lugar no se le da el tratamiento adecuado a los desechos y no cabe más basura.

El Ministerio de Salud ya ha multado a los municipios de Dolega y Barú y ha hecho recomendaciones al de David por el mal estado en que se encuentra sus vertederos de basura que son contaminantes del aire y la población.

A consideración de Fernández el problema radica en que los municipios de Chiriquí no tienen la capacidad ni la autonomía suficiente para manejar el problema de los desechos sólidos, por no tener una solvencia económica y no encontrar terrenos.

