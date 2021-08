Incendio destruye 150 casas en comarca guna de Madungandí

NO HAY MUERTOS NI HERIDOS

Un incendio destruyó la tarde de este miércoles, 3 de junio, un total de 150 casas en la comunidad guna de Aguas Claras, en la comarca Madungandí.

Hasta el momento los reportes extraoficiales indican que no hay muertos ni heridos, y que el siniestro comenzó pasadas las 3:00 p.m.

Los testigos en la zona narraron que el fuego empezó debido a la explosión de un tanque de gas, después de ello las llamas se propagaron a las demás viviendas, que están construidas con pencas y paja seca.

En la zona no hay cuerpos de socorro o bomberos, por lo que los indígenas no pudieron sofocar el incendio. Solamente se reporta que la escuela no fue alcanzada por las llamas.

Al momento de redactar esta información solo habían llegado al área las autoridades comarcales y se estaba a la espera la ayuda de las instituciones nacionales.