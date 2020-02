Programa de Ayuda Nacional: El negocio de los granos

FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN

Una red organizada, operada por empresarios, estaba detrás de los millonarios contratos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para la adquisición de granos que serían repartidos en escuelas de difícil acceso.El modus operandi de la red era el siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato; en este caso, para la venta de quintales de lentejas, porotos y frijoles.Así lo reveló el exdirector del PAN (2012-2014) Rafael Guardia Jaén, al ampliar su declaración indagatoria el jueves 22 de enero ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que por este caso lo acusa de la supuesta comisión de los delitos de peculado agravado y corrupción de servidores públicos.

Guardia Jaén detalló que “el mismo proveedor presentaba tres cotizaciones, pero con diferentes empresas y diferentes dignatarios que correspondían a la misma persona o en otras ocasiones se pedían empresas prestadas de otros proveedores con acuerdo entre ellos, para que los precios fueran superiores y saber a qué empresas se le iba adjudicar por el mejor precio que tuviera inscrita en la plataforma de proveedores del PAN”.



La red tenía pleno conocimiento del procedimiento para adjudicar las compras, “porque todo estaba planeado con anterioridad”, aseguró el exdirector del PAN.



CHICHI DE OBARRIO



Según el expediente, que instruye la fiscal Tania Sterling, como en otros contratos del PAN, Guardia Jaén recibía instrucciones de Adolfo Chichi de Obarrio, entonces secretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli. Él ordenaba a que empresa sería adjudicada la licitación.



De Obarrio –quien salió del país con rumbo hacia Estados Unidos el 25 de diciembre pasado y no ha vuelto– fue imputado en este proceso por delitos contra la administración pública y tiene orden de conducción pendiente.



Guardia Jaén también detalló lo que seguía luego de recibir las instrucciones de Chichi de Obarrio: “Yo, a mi vez, después que recibía las instrucciones, giraba las instrucciones para que se celebrara el acta de homologación con las empresas participantes, pero ya con conocimiento de cuál era a la que se le iba adjudicar el acto y yo tenía a mi asistente [Zuleika Rodríguez] que era la persona que manejaba las contrataciones”.



Agregó que en las instrucciones participaba su entonces mano derecha y exjefe de compras en el PAN Abraham Williams.

Dio más pistas: “Chichi de Obarrio me llamaba y me decía que [en] el proyecto de granos del Meduca la solicitud venía de dicho ministerio que necesitaba los granos, pero en la adjudicación la ministra no tenía que ver con ello y solamente me facilitaba el nombre de las escuelas a quienes yo tenía que repartir la comida para que fuera entregada a los estudiantes”.



El programa de granos para las escuelas reemplazó el suministro de comida deshidratada, otorgado por $45 millones y que es objeto de otra investigación judicial.



TRAMPA



Guardia Jaén explicó que debido a que el presupuesto del PAN no tenía fondos suficientes, el presidente Ricardo Martinelli daba instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que transfiriera los fondos para las compras.



Esta aprobación tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, en vista de que todo traslado de partida superior a $300 mil tiene que tener el visto bueno del Legislativo. Para obviar el trámite, se desglosaban las compras por $299 mil hasta llegar a $4 millones, explicó Guardia Jaén.



EL 99 EN LA JUGADA



Al ser consultado por la fiscal Sterling sobre cuál era la relación del jefe de compras del Súper 99 –Roberto Brin– con los proveedores a los que se les adjudicaba las compras, Guardia Jaén respondió que era el intermediario con las empresas.



“Era el [Roberto Brin] el que organizaba las empresas con los dignatarios de las mismas empresas a las que se les asignaba estos actos”, añadió el exfuncionario.



Según consta en el expediente, los contratos para la compra de granos se otorgaron entre 2012 y 2014, por más de $4 millones.



Imputados



Basada en las declaraciones del exjefe del PAN y otras pruebas, la Fiscalía Primera Anticorrupción imputó cargos a 32 personas, incluyendo a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini y Chichi De Obarrio.



En la lista, también figura Ángel Famiglietti, exfuncionario del PAN; Mario Martinelli, hermano del expresidente, quien recibió cheques de empresas que ganaron la adquisición de granos en el programa.



El proceso por supuesto peculado en la adquisición de granos en el PAN se originó por una denuncia que interpuso el actual jefe del PAN, Rafael Stanziola contra su antecesor Guardia Jaén.



A Guardia Jaén se le han cautelado más de $18 millones en cuentas bancarias, así como propiedades como apartamentos, residencias de lujo, automóviles y yates, entre otros bienes.



El exfuncionario ha colaborado ampliamente con la fiscalía, y devolvió los bienes que adquirió ilícitamente con los negociados en el PAN. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel El Renacer.