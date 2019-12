'Me robaste', gritaban en la cinta costera

"Presa", "presa", la contralora debe estar presa". Uno de los nombres que más se mencionó esta mañana en la marcha contra la corrupción, fue el de la controla Gioconda Torres de Bianchini.



Frente a la Contraloría, en la avenida Balboa, precisamente culminó la marcha en la que participaron panameños de todas las edades. A Torres de Bianchini los marchantes le reclamaban en coro su poca fiscalización a los fondos públicos.



Salió a relucir una vez más, el supuesto sobrecosto a obras del Estado, el caso Finmeccanica, el de Financial Pacific, los Minsa Capsi, la crisis por la bacteria KPC, Mi Primer Empleo, las concesiones mineras, la gestión de Lucy Molinar al frente del Ministerio de Educación, el escándalo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), el dinero oficial invertido en política, los millonarios bienes del Rafael Guardia, exdirector del PAN, y de Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, entre otros.



El caso que se le sigue al separado magistrado de la Corte Suprema de Justicial, Alejandro Moncada Luna, también tuvo eco, al igual que la desapareción de Vernon Ramón, que de acuerdo a sus familiares está ligado a las investigaciones que adelantaba por el caso Financial Pacific.



A la cinta costera la gente empezó a llegar antes de las 7:00 a.m. De blanco, vestidos con ropa de ejercicio, con los colores de la bandera de Panamá, de negro, de verde. Miles de almas que al momento de gritar los pregones se fundian en una sola voz. La voz que dijo no a la corrupción, a la impunidad. "Nos robaron", decía uno de los letreros que se distribuyeron ayer en medio de la concentración ciudadana.



"Martinelli, preso"; "Alma Cortés, presa"; "Mulino, preso"; "Ferrufino, preso"; "Pepe Suárez, preso", "Papadimitriu, preso"; "Roberto Henríquez, preso", "Chello Gálvez, preso". Y así uno a uno mencionaban a ministros y funcionarios de la era Martinelli.



MARCHAN EN CHITRÉ

En tanto, un grupo de residentes en Chitré salió hoy a las calles de esta provincia para decirle "no" a la corrupción y la impunidad. Enarbolando la bandera de Panamá y vestidos en su mayoría de blanco, los manifestantes partieron desde el Parque Unión y concluyeron en el Parque Centenario.

Esta obra quedó inconclusa en la pasada administración. "Hoy es un día de decirle sí a la patria y no a la corrupción"; "corruptos y ladrones, a la cárcel"; "queremos justicia, justicia", coreaban los chitreanos por las distintas calles de este distrito.

Mercedes Moreno, docente y vocera del grupo, acotó que el objetivo de la marcha es decirle a la faz del país que los herreranos también están preocupados por la "danza de millones" que manejaron los exfuncionarios de la pasada administración.

Añadió que mientras esto sucede, en Chitré la pobreza es aún galopante. "Aquí está la gente buena de Chitré manifestándose contra la corrupción", resaltó la docente, al tiempo que le pidió a la actual administración que no deje libre a los que han robado.

Moreno señaló que se le devuelvan los dineros a las comunidades y que todos esos contratos que se dieron de forma directa se concluyan o se devuelva el dinero.

EN CHIRIQUÍ TAMBIÉN

Mientras tanto, grupos cívicos, organizaciones gremiales, ambientalistas y entes no gubernamentales de la provincia de Chiriquí aceptaron hoy el llamado efectuado por los directivos de la Cámara de Comercio de Chiriquí y el Movimiento Independiente (Movin) para decir "no" a la corrupción y pedir castigo a los implicados en estos delitos.

La concentración se realizó en los alrededores del parque Miguel de Cervantes Saavedra, de David, en donde cientos de ciudadanos portando pancartas, banderas y emblemas blancos dijeron estar cansados de la corrupción e hicieron un llamado para que se investiguen estos actos.

“En los últimos días de este mes de la patria estos ciudadanos, sin distingo de ningún tipo de bandera política, los panameños y panameñas decentes que somos más, en una sola voz exigimos un alto a la corrupción y la impunidad”, afirmó Abdel Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

Entre las organizaciones de la sociedad civil presentes, además de los gremios cívicos, había periodistas, miembros de sindicatos, abogados,médicos, empresarios, educadores y ambientalistas.

En el acto, las organizaciones presentes establecieron como norte que se investiguen y sancionen ejemplarmente los hechos de corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento injustificado que se han denunciado y se denunciarán en los próximos días.

COLÓN

Decenas de colonenses de la sociedad civil y políticos participaron hoy domingo en la marcha contra la corrupción, convocada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia.



La manifestación pacífica inició desde tempranas horas en los predios de la iglesia San José Paulino, en la calle 10 avenida Central, y recorrió las principales calles de la ciudad de Colón, donde sus participantes, con pancartas y coreando consignas, repudiaron la corrupción y exigieron cárcel para los corruptos.



Teodoro Anderson, de la alianza ciudadana pro justicia, indicó que la sociedad pide que se investiguen los actos de corrupción denunciados en los últimos días, así como reformas a las leyes que buscan obtener enriquecimiento ilícito con los recursos del Estado. "Basta ya de patrocinar esta malversación y corrupción, exigimos a los fiscales y jueces actuar en justicia y no a la impunidad", dijo.

(Con información de Eliana Morales Gil, Aminta Bustamante, Vielka Corro Ríos, Migdalia Grinald y Demetrio Ábrego).