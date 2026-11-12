“No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa.” Isaías 41:10

CONSIDERANDO:

1. Que el día 10 de noviembre de 2026 entregó su alma al Creador la señora Analida Antonia Vallarino de de Roux, dejando un profundo vacío entre sus familiares, amigos y seres queridos.

2. Que su sensible fallecimiento constituye una irreparable pérdida para quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir con ella, dejando un legado de amor, valores y gratos recuerdos.

3. Que la señora Analida fue una ejemplar esposa, madre de nuestro Presidente, Guillermo de Roux, y de nuestros directores, Antonio y Cristina de Roux, así como una abnegada abuela y una ciudadana ejemplar, distinguida por su calidad humana, generosidad y don de gente, cualidades que le hicieron merecedora del cariño, respeto y admiración de quienes la conocieron.

RESUELVE:

1. Elevar nuestras oraciones al Todopoderoso para que reciba a la señora Analida en su Reino Celestial y le conceda el descanso eterno, rodeada de su infinita paz y misericordia.

2. Expresar nuestro profundo pesar por su sensible fallecimiento, uniéndonos al dolor que embarga a sus familiares y seres queridos.

3. Hacer llegar a nuestro Presidente, Guillermo de Roux, a nuestros directores, Antonio y Cristina de Roux, y a toda su familia, nuestras más sinceras muestras de solidaridad, afecto y acompañamiento, rogando al Señor que les conceda fortaleza, serenidad y consuelo en estos difíciles momentos.

Dada en la ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

GRUPO TRENCO