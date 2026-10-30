Primer Premio:
5312
Letras:
CABD
Serie:
8
Folio:
23
Segundo Premio:
62
Tercer Premio:
88
Fecha de Sorteo:
30 de octubre del 2026
Tipo de Sorteo:
Gordito del Zodíaco
Primer Premio:
5312
Letras:
CABD
Serie:
8
Folio:
23
Segundo Premio:
62
Tercer Premio:
88
Fecha de Sorteo:
30 de octubre del 2026
Tipo de Sorteo:
Gordito del Zodíaco
Suscríbete aquí al newsletter para recibir diariamente nuestros titulares.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Si aún no eres socio de Club La Prensa, únete aquí a la comunidad de los mejor informados.