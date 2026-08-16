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    Sorteo Extraordinario del domingo 16 de agosto de 2026

    Lotería
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    Primer Premio:

    03997

    Letras:

    CBAD

    Serie:

    3

    Folio:

    13

    Segundo Premio:

    14353

    Tercer Premio:

    87686

    Fecha de Sorteo:

    16 de agosto de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Extraordinario

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