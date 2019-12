Alemán Zubieta: Abandonar la ampliación tendría consecuencia para empresas

Para el exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, la reciente nota enviada por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), sobre las obras de ampliación, tiene el objetivo de presionar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).



GUPC reveló que no puede continuar la construcción del tercer juego de esclusas, obra en la que proyecta sobrecostos por mil 600 millones de dólares. En ese sentido, Alemán Zubieta recordó que el abandonar la obra tendría consecuencias muy serías para las empresas implicadas.



“Esto no es cuestión de que cojo mi bate y mi manilla y me voy, eso no existe, está obra está bien asegurada”, dijo. Además, se recordó que se tiene una fianza con una compañía muy importante como Zurich América, de 600 millones de dólares.



Las declaraciones de Alemán Zubieta surgen tras conocerse ayer, miércoles, que GUPC envió a la ACP una nota de preaviso de suspensión de trabajos en las esclusas que forman parte del proyecto de ampliación de la vía acuática.



La nota enviada por el CUPC forma parte del procedimiento establecido en el contrato con la ACP, la cual tendrá ahora 21 días para responder a esa misiva. El GUPC está integrado por la española, Sacyr Vallehermoso; la italiana, Impregilo; la belga, Jan de Nul y la panameña Cusa.



Mientras tanto ayer, miércoles, la ACP rechazó las presiones de GUPC contra la administración de la vía marítima. La ACP indicó que esas presiones se dan con el único propósito de forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.



Alemán Zubieta reiteró en Telemetro Reporta que él cree que GUPC no tiene la intención de abandonar la ampliación... “espero que no sea la intención de ninguno de estos señores, de sencillamente voy a abandonar la obra, me paro y me voy”. Añadió que en este momento lo que existe simplemente es una amenaza de suspender la obra, aduciendo que hay un desequilibrio financiero y que debe arreglarse fuera de los procedimientos establecidos en el contrato.



“Yo siento que aún hay mucha tela por cortar”, indicó.



“Pueden pedir lo que quiera, al final se les reconocerá lo que les corresponda”, dijo y agregó que “les garantizo que esa obra se va a terminar... En la ACP hay buenos ingenieros y especialistas con capacidad”.

“Hay un ente independiente que es el que resuelve las diferencias. Lo que pasa es que a veces no quieren ir al DAB [Junta de Resolución de Conflictos] porque saben que no tienen la razón”, recordó el exadministrador.

“De que se termina la obra, se termina”, dijo.