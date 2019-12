El repentino final del matrimonio de Antonio Banderas y Melanie Griffith

LOS ÁNGELES, Estados Unidos (EFE). -Después de 18 años de matrimonio, Antonio Banderas y Melanie Griffith se separan, una ruptura por “diferencias irreconciliables” que no deja de sorprender en una pareja que superó situaciones muy difíciles y hace tan solo tres meses pasaba unas vacaciones “divinas” en Bahamas.



La noticia fue confirmada a Efe por la publicista de ambos Robin Baum, quien compartió un comunicado firmado por las dos estrellas de Hollywood.



“De forma consensuada y tras una atenta consideración hemos decidido finalizar nuestro matrimonio de casi 20 años de manera cariñosa y amistosa, honrando y respetándonos mutuamente, así como a nuestra familia y amigos y al hermoso tiempo que hemos pasado juntos”, aseguraron.



El caso de divorcio fue tramitado hoy por la abogada de famosos Laura Wasser en nombre de Griffith en la Corte Superior del condado de Los Ángeles.



En la documentación figura que la actriz solicita a Banderas una pensión y que se le asigne a ella una dotación económica por el cuidado de la hija que tienen en común, Estela del Carmen (que cumple 18 años en septiembre), de la que ambos tendrán la custodia legal compartida.



No han trascendido los detalles que se esconden detrás de las mencionadas diferencias que han terminado por separar a la inseparable pareja que había dado señales de distanciamiento en mayo cuando Banderas viajó a Cannes y a Málaga sin Melanie en busca de descanso.



Ella, el 2 de mayo, recurrió a Twitter para sondear la opinión de los usuarios de esa red social sobre la idea de matrimonio. “Quién cree en el matrimonio y por qué? o por qué no?”, se preguntaba Griffith, que encara ahora su cuarto divorcio.



Apenas dos meses antes la actriz, de 56 años, tuiteaba con satisfacción sobre sus vacaciones con Banderas, de 53, incluida una animada instantánea del español en un bote. “Han sido divinas”, comentaba la intérprete, que en ese mismo mensaje se cuestionaba “por qué es tan difícil comprometerse a unas vacaciones?”.



La agenda de Antonio Banderas ha estado muy repleta en los últimos meses. El actor ha rodado cuatro películas The Expendables 3, Knight of Cups, The 33 y Autómata, para esta última además hizo de productor, pero no era la primera vez que el malagueño encadenaba grabaciones.



En 2011 llegó a estrenar cinco largometrajes. Nada hacía presagiar la ruptura en agosto de 2013 cuando los artistas comparecían acaramelados en la celebración de la gala solidaria Starlite en Marbella, donde Griffith aseguraba a TVE que el secreto de su relación era "el amor" y que tenían “buen sexo”.



Banderas añadía que la clave de su largo matrimonio estaba en que habían sabido “ser pacientes”. "Los sentimientos van cambiando con los años, aquella primera cosa que hubo cambia. Lo que ahora tenemos solamente se conquista con el tiempo”, declaró el actor de "Desperado".



“Te quiero mucho, mi esposo”, proclamó ya sobre el escenario la actriz que fue homenajeada en aquella ceremonia donde lució en el brazo su llamativo tatuaje con forma de corazón con el nombre de “Antonio” que demostraba la pasión con la que la artista, hija de Tippi Hedren, protagonista de Los pájaros de Hitchcock, vivía su matrimonio.