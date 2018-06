Sacar un registro sanitario y no morir en el intento

Durante casi un año, la industria alimenticia de nuestro protagonista estuvo detenida, a la espera de que saliera su permiso o registro sanitario. Existen personas que se dedican a completar estos procesos. Son personas que trabajaron o trabajan en el Ministerio de Salud, que conocen a quienes atienden y a quienes firman, y son ellos quienes logran que el registro sanitario por fin salga.

No es que haya planeado hacerlo de esta forma ni mucho menos. Pero un amigo me recomendó a esta persona después de andar para arriba y abajo durante casi un año, y todavía está verde para obtener mi registro.

Me dedico a la industria alimenticia. Fabrico productos de trigo. Durante muchos años fui proveedor de otra empresa, a la que le proveía mis productos y ellos los vendían con su etiqueta y bajo su marca. Hasta que me dijeron que yo necesitaba mi registro sanitario para poder seguir en el negocio.

Al principio lo dudé, pues amistades mías habían desistido de sus iniciativas y de sus emprendimientos al enfrentarse a este proceso burocrático. Pero ya yo estaba en el asunto y me tuve confianza, así que decidí seguir con el asunto.

Lo primero era presentar una serie de documentos para hacer una solicitud de inspección. Eran papeles bastante básicos, como copias de cédula, el aviso de operación, entre otros. También había que llevar muestras del producto, ingredientes e incluso el diseño de venta. De nuevo, nada del otro mundo. El tema complicado fueron las inspecciones.

Para empezar, hubo varios cambios en las normativas y exigencias que gran parte del personal a cargo de los procedimientos no conoce o no está al tanto. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que hay que hacer y lo que te dicen que hay que hacer.

Entonces comenzaron las inspecciones. Que si la pintura, que si el extractor, que si no sé qué. Obviamente, no estoy en desacuerdo con las medidas que exige el Ministerio de Salud, al fin y al cabo, son para mejorar los productos; el asunto es que falta información de salida y uno va entendiendo qué hay que cambiar a medida que pasa el tiempo.

Otro de los asuntos que me complicó sobremanera fue la elaboración de un manual. Este debe ser como una especie de tesis acerca del producto, en el que se detalle lista de ingredientes, el porqué de esos ingredientes, los pasos de elaboración, los empaques y otras cosas. Todo debe estar validado por un experto en las ciencias alimenticias. Es un documento necesario, pero me costó mucho hacerlo, pues no tuve ninguna capacitación ni nada por el estilo.

Varias inspecciones después y aún nada. Hice muchos cambios en la fábrica de los productos, pero los documentos demoraban siglos para que los firmaran en el ministerio. Y entonces allí llegó la ayuda providencial. Un amigo me recomendó a un muchacho que había trabajado en el Ministerio de Salud y sabía cómo funcionaban las cosas. Así que me fui por la ruta fácil. Y en dos semanas ya tenía mi registro sanitario en mano.

Desde entonces las cosas han ido mucho mejor; solo me toca pagar cada dos años al Ministerio de Salud, que hace sus inspecciones para que todo esté en orden, y me toca también pagar por mi código de barra anualmente. Pero confieso que me sorprendió muchísimo que un trámite para sacar un permiso tomara casi un año. Es decir, casi un año con la industria parada, simplemente esperando para poder trabajar. Para más información, visite http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/registro-sanitario-principal