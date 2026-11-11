OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hace algunas semanas escribí en esta columna sobre una tendencia de videos creados con inteligencia artificial que parecían reales, pero eran completamente absurdos: dos enemigos históricos rapeando juntos frente a un micrófono. Videos jocosos, cuyo único propósito parecía ser entretenernos.

Sin embargo, los precedentes que crean estas herramientas van mucho más allá del entretenimiento. Y sus consecuencias pueden llegar hasta las urnas de una jornada electoral.

Un ejemplo reciente lo encontramos en Brasil. El New York Times publicó un interesante artículo sobre cómo los videos generados con inteligencia artificial inundaron las redes sociales durante las elecciones presidenciales brasileñas.

Uno de los casos más llamativos involucró al expresidente Jair Bolsonaro, quien tiene restricciones judiciales para publicar en línea. Durante la convención política de su hijo, excandidato presidencial, apareció un video creado con inteligencia artificial en el que el expresidente le manifestaba su apoyo.

Es decir, mientras la justicia restringía sus comunicaciones, la tecnología permitía recrear su imagen y su voz para transmitir un mensaje político.

El caso llegó al Tribunal Superior Electoral, que finalmente decidió no sancionar. Pero el precedente es interesante.

Brasil no es ajeno a la desinformación electoral. Las elecciones de 2022 ya habían demostrado cómo los rumores, las noticias falsas y las campañas de manipulación podían afectar el debate público.El país ha intentado responder con regulaciones, multas, prohibiciones y nuevas reglas electorales. Incluso ha prohibido que los sistemas de inteligencia artificial, como los chatbots, recomienden candidatos a los votantes durante el proceso electoral.

Y, aun así, los videos siguen circulando. Porque internet es un territorio difícil de gobernar: está sujeto a leyes, pero también atraviesa fronteras que complican su aplicación. Mientras una autoridad investiga, delibera y ordena retirar un contenido, ese mismo video puede haber sido visto, descargado y compartido miles de veces.

La tecnología avanza en segundos. La justicia, por naturaleza, necesita tiempo.

Y en Panamá no somos ajenos a este desafío. El pasado 19 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 588, que busca establecer un marco de gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial. La propuesta pretende equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos de las personas. Sin embargo, fue objetada parcialmente por el Ejecutivo y regresó a la Asamblea para su reconsideración.

Y aquí es donde considero que debemos prestar atención: porque hablar de regulación de inteligencia artificial puede parecer un debate técnico, lejano y reservado para abogados, programadores o legisladores. Pero sus consecuencias nos alcanzan a todos.

Mi invitación es a que participemos en esta conversación. Que conozcamos las propuestas, cuestionemos sus alcances y exijamos reglas que protejan nuestros derechos sin impedir la innovación. Porque de repente, aquel video que parecía entretenimiento, y le dimos “like” deja de ser tan inofensivo.