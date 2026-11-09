¿Hubo un grito de Rufina Alfaro?

En 1821, Panamá era parte de la Nueva Granada de España, pero ya muchísimas ciudades se habían rebelado contra la Corona española y se habían independizado.

Virreinato de la Nueva Granada

Como la Corona no quería perder su territorio, le dijo al militar encargado de la Nueva Granada, Juan de la Cruz Mourgeon, que, si reconquistaba dos terceras partes de los territorios rebeldes, le darían el cargo de virrey de la Corona española.

Juan de la Cruz Mourgeon, estando en Panamá, empacó y se fue a reconquistar. Confiando en que nada iba a pasar, dejó a cargo del istmo al panameño José de Fábrega, aunque él tenía claridad cómo la Corona estaba dejando en la miseria a la gente.

José de Fábrega. Cortesía: Alfredo Castillero

Un santeño llamado Segundo Villarreal aprovechó el momento, reunió a un grupo de coterráneos bajo un palo de tamarindo y organizó la toma del cuartel de los españoles para independizarnos.

Segundo Villarreal

Aquí es cuando aparece en la historia Rufina Alfaro. Hay muchísimas versiones de su historia. Una de ellas cuenta que era una campesina guapa y joven, de quien un soldado español estaba encantado.

Representación de Rufina Alfaro. Cortesía

El señor Segundo le pidió a Rufina que fuera al cuartel, ya que no levantaría sospechas, y que avisara si se podía proceder con el plan.

Cuenta la leyenda que Rufina se dirigió al cuartel, vio que eran pocos soldados, que las armas no estaban preparadas y que tenían la guardia baja.

Regresó al palo de tamarindo, avisó a los santeños y, en las primeras horas del 10 de noviembre de 1821, se tomaron el cuartel y declararon su independencia. Fueron los primeros en hacerlo en todo Panamá, por lo cual esta fecha es nuestro primer día patrio.

El artista José Guillermo Mora Noli edificó la escultura que honra la memoria de Rufina Alfaro en La Villa de Los Santos; alrededor de ella tiene lugar el desfile. Archivo

Pero ¿existió? Realmente no tenemos registros de Rufina Alfaro. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto histórico de 1821. Las mujeres, y en especial las mujeres campesinas, tenían muy pocas probabilidades de ser tomadas en cuenta. De igual manera, hay otras teorías que apuntan a que Rufina no era el nombre original y que pudo tratarse de la señora María Rudecinda Alfaro.

Noviembre 2021 Rufina Alfaro en el monumento a los heroes santeños en la entrada de La Villa de Los Santos. Foto/Corprensa: Alexander Arosemena

Lo cierto es que Rufina Alfaro, más que una persona, representa a todo el pueblo de La Villa de Los Santos, el primer pueblo que rompió con más de 300 años de opresión y cuyo nombre sobrevivió gracias a los relatos orales de esa misma gente.

¿Y qué gritó? Nadie está seguro. Hay que tener en cuenta que, en otros países, como México, con el Grito de Dolores, o Brasil, con el Grito de Ipiranga, realmente la palabra grito se usa para referirse al momento en que se declara la independencia. No necesariamente hay alguien gritando literalmente, aunque hay veces que sí.

¿Y tú? ¿Qué sabes de Rufina y su grito? Un abrazo y nos vemos en el siguiente ¡Frentiao!.