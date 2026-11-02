¿Por qué solo el 45% de los panameños apoya la democracia?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública de América Latina que evalúa la percepción de la democracia, la economía y los gobiernos. En su edición 2026, tras entrevistar cara a cara a 1,000 panameños, reveló que solo el 45% apoya la democracia. Pero, ¿por qué?

Menos de la mitad de los panameños piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno. En el otro extremo, más de la mitad, el 55%, dice que no le importaría que llegue un gobierno autoritario si le resuelve los problemas. Básicamente, aceptarían una dictadura a cambio de soluciones.

Porcentaje de personas que no les importaria un gobierno no democratico si resuelve los problemas

En parte es que mucha gente no siente que la democracia ha mejorado la vida. Solo el 14% siente que el Estado ha hecho algo por su familia en los últimos tres años, el nivel más bajo de toda América Latina junto con Guatemala. Mientras que el 86% está convencido de que la plata de sus impuestos se malgasta.

Esto se alinea con los conceptos de democracia igualitaria del V-Dem, que sostiene que las personas no pueden participar como ciudadanos libres e iguales en una democracia a menos que tengan sus necesidades básicas cubiertas: un techo sobre su cabeza, comida suficiente y educación mínima.

Bases de democracia igualitaria V-Dem

En Panamá, según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá en el 2026, el 72% de los trabajadores formales en Panamá gana menos de B/. 1,000.00 al mes, con una mediana salarial de apenas B/. 755.80 mensuales. Tambien en el mismo informe señala que el 47% de los hogares panameños comió menos de 3 veces al día por falta de dinero.

Distribución de salarios en Panamá. Elaborado con Gemini Notebook.

En el informe “Democracias bajo presión: informe sobre democracia y desarrollo 2026″ por el PNUD indica la distinción entre problemas de la democracia y problemas para la democracia. Señala que la población espera que los problemas sociales los resueva el sistema democrático. La frustración de no ver soluciones hace que se busque desmantelar la democracia como sistema y buscar alternativas.

El PNUD señala que la democracia necesita un Estado con capacidad técnica para convertir los votos en bienes públicos tangibles. Cuando el Estado falla, la legitimidad de la democracia se ve afectada.

Renovar los vínculos entre democracia, desarrollo humano y Estado. Extraído del informe del PNUD: Democracias bajo presión 2026

A pesar de todas sus fallas, la evidencia indica que la democracia sigue siendo el mejor sistema que hemos logrado construir. Como señala el politólogo Adam Przeworski en el informe del PNUD, no tiene sentido exigirle a la democracia milagros que las alternativas autoritarias tampoco consiguen.

Las autocracias prometen eficacia, pero suelen traer censura, violencia y abusos sin frenos. La democracia, en cambio, con todas sus imperfecciones, es el único sistema que nos garantiza el derecho a equivocarnos, a rectificar y a sacar pacíficamente en las urnas a quienes lo hacen mal. Przeworski también argumenta que al evaluar la democracia es indispensable ser realistas con las expectativas.

La Fundación para la libertad ciudadana ha impulsado la evaluación de nuestro modelo democrático a través de talleres ciudadanos para el correcto uso de la ley 6 de acceso a la información pública. Bajo esta ley, todos los panameños pueden pedir información pública a cualquiera de sus autoridades y tienen 30 días para dar una respuesta. Esto permite saber cómo están siendo utilizados e invertidos los recursos asignados.

Fue durante la democracia actual panameña que tuvimos los índices más bajos de pobreza, mortalidad infantil y desempleo.

Hay un último dato que nos dio el Latinobarómetro, que no debemos ignorar y que nos debe impulsar a seguir trabajando por la democracia: el 77% de los panameños afirma que su familia y ellos van “En la dirección correcta” y esa misma cantidad dijeron estar satisfechos con su vida.

A pesar del pesimismo con respecto a la dirección del país, los panameños mantienen una gran confianza y fe en sus capacidades individuales y familiares para salir adelante.

Un abrazo y nos vemos en el siguiente frentiao.