Abogados piden a jueces que no arresten a Luiz Inacio Lula da Silva

Los abogados de Luiz Inacio Lula da Silva pidieron a los jueces que no encarcelen al expresidente si su condena es ratificada el miércoles.

Un documento de la defensa presentado el lunes por la noche y al que tuvo acceso The Associated Press revela que da Silva apelará a tribunales superiores si no se anula su condena a nueve años y medio de prisión.

De ser ratificado el veredicto, el expresidente tal vez no podría presentarse en las elecciones presidenciales de octubre.

Por el momento, da Silva encabeza todas las encuestas.

"Ante la remota posibilidad de que se rechacen todos los pedidos (de anulación de la sentencia), pedimos que se garantice al acusado el derecho de apelar a los tribunales superiores en libertad", dice el documento.

"Es necesario que los tribunales superiores discutan el asunto y solo entonces se extraigan las consecuencias de la pena".

Los fiscales y el presidente del tribunal han dicho que da Silva no debe ser arrestado inmediatamente si los jueces ratifican la condena por corrupción y lavado de dinero.

El juez Sergio Moro sentenció el año pasado que la empresa constructora OAS preparó y renovó un apartamento frente a la playa de Guarujá con la intención de entregarlo a da Silva, supuestamente en pago de contratos con la petrolera estatal Petrobras y otros favores.

Da Silva ha dicho que no es propietario del apartamento, nunca tuvo la llave ni durmió ahí y lo visitó una sola vez. Dijo que se mantendrá al tanto del curso de su apelación desde su hogar en Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo.