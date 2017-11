Activistas dicen que Argentina niega entrada a cumbre OMC

El gobierno argentino revocó las credenciales de 63 expertos pertenecientes a una red de 250 organizaciones de la sociedad civil de todo del mundo que planeaban asistir a un encuentro el mes entrante de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, denunciaron las agrupaciones el jueves.

Deborah James, integrante de la red Nuestro Mundo No Está En Venta (Our World Is Not for Sale), envió una carta donde pide al director de la OMC Roberto Azevedo no realizar el encuentro en el país sudamericano a menos que se permita nuevamente la participación de grupos de la sociedad civil.

Ni la OMC ni la embajada de Argentina en Washington respondieron el jueves a las solicitudes para comentar al respecto.

La OMC planea realizar la conferencia ministerial del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires.