Aislado, Trump queda bajo enorme presión por relaciones con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo enorme presión política por sus confusas declaraciones de la víspera sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, con ataques que llegan incluso de importantes aliados en el Congreso.

En una conferencia de prensa junto a Vladimir Putin, realizada el lunes, Trump dijo que no veía motivos para que Rusia hubiera ejercido injerencia en las elecciones, borrando de un plumazo la convicción de los órganos estadounidenses de inteligencia.

El gesto parece haber sido la gota que colmó el vaso de la paciencia para importantes legisladores conservadores que apoyaban a Trump en el Congreso, y que ahora parecen estar dispuestos a replantearse la relación. En medio del temporal, Trump decidió redoblar la apuesta y en un mensaje en la red Twitter aseguró que su encuentro con Putin fue "aún mejor" que la cumbre con jefes de estado de los países miembros de la OTAN, realizada la semana pasada en Bruselas.

"Aunque tuve una gran reunión con la OTAN (...) tuve un encuentro aún mejor con Vladimir Putin, de Rusia. Lamentablemente, no está siendo reportado de esa forma. [La prensa de] Noticias Falsas se está volviendo loca!", señaló.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!