Alberto, la primera tormenta del año, avanza hacia Florida

La tormenta subtropical Alberto adelantó el inicio de la temporada de huracanes de este año y tocará tierra este lunes 28 de mayo en la costa norte del Golfo de México, donde las playas de arena blanca estaban más vacías de lo habitual pese a ser feriado en Estados Unidos.

Aunque la temporada de huracanes en el Atlántico arranca oficialmente hasta el viernes, esta es la primera tormenta con nombre del año.

El Centro Nacional de Huracanes informó a las 2:00 p.m. hora local de Florida que Alberto estaba a unos 50 kilómetros al sur-sureste de Panama City, Florida, con vientos sostenidos máximos de 85 kilómetros por hora y avanza a 13 kilómetros por hora.

NHC is working on the new advisory for Subtropical Storm #Alberto. Director Ken Graham will provide a FB Live update on the storm from the NHC hurricane operations area at 5:15 p.m. EDT (4:15 p.m. CDT) https://t.co/X6AtWYsfCm#HurricanePreppic.twitter.com/SAIGrn2q9E