Aletta se convierte en huracán

La tormenta tropical Aletta se fortaleció a huracán este jueves 7 de junio, convirtiéndose en el primero de la temporada en el océano Pacífico, aunque los meteorólogos indicaron que continuaba moviéndose hacia mar abierto frente a la costa de México y que no representaba una amenaza para tierra firme.

El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos informó que el vórtice de Aletta, que se convirtió en tormenta tropical el miércoles por la tarde, estaba a unos 730 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, México. Indicó que tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se movía al oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

#Aletta has become a hurricane, 19 days before the average date of the first eastern Pacific hurricane (June 26) (https://t.co/Xjxqkq2K64). Additional strengthening is expected through Friday, but #Aletta is not a threat to land. pic.twitter.com/FfuatWSV92