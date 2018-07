Andrés López Obrador llama a la reconciliación en México

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador se proclamó ganador en las elecciones presidenciales de México y llamó a la reconciliación tras una jornada que calificó de histórica.

Poco después de que un conteo oficial de la autoridad electoral lo ubicara a la cabeza de los comicios con un 53% de los votos, López Obrador prometió un “cambio verdadero” y reconoció a sus rivales que horas antes reconocieron que habían perdido.

El político señaló que su prioridad será erradicar la corrupción y la impunidad.

En materia económica, dijo que mantendrá una política de disciplina fiscal, que respetará la autonomía del banco central y que respetará los compromisos del país con bancos y empresas nacionales e internacionales.

También anunció que pondrá a revisión los contratos firmados en los últimos años luego de una amplia reforma energética que abrió la industria al capital privado, con el propósito de ver su algunos fueron obtenidos mediante la corrupción.

“Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, dijo en un mensaje desde un hotel de la Ciudad de México.

Sobre las relaciones internacionales señaló que con el gobierno de Estados Unidos queremos una relación de respeto mutuo y de defensa de los mexicanos que viven en ese país. Además, aseguró: "seremos amigos de todos los pueblos y gobiernos del mundo. Volveremos a aplicar el principio de no intervención".

Antes del discurso de López Obrador, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer la cifra el domingo por la noche luego de que expertos tomaran una muestra de los votos de más de 156 mil casillas dispuestas en todo el país.

El funcionario electoral informó que el conservador Ricardo Anaya obtuvo poco más del 22% de la votación, según el conteo rápido, mientras que el oficialista José Antonio Meade recibió entre el 15.7% y el 16.3%.

Poco después, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a López Obrador.

Celebración

Expandir Imagen

Más temprano, miles de seguidores de López Obrador salieron a las calles del centro de la Ciudad de México. Esperaban fuera de un hotel donde se esperaba que diera un discurso y otros más llegaron hasta la plancha del Zócalo, la principal plaza de la capital.

En el Zócalo, la gente agitaba banderas, de México y del partido de López Obrador, mientras mariachis daban toques festivos con varias melodías.

Imágenes de televisión mostraron al político conforme avanzaba a bordo de un auto blanco hacia el centro capitalino. El vehículo se detuvo en varias ocasiones, y López Obrador bajó la ventanilla para permitir que niños y adultos se acercaran a tomarse selfies con sus teléfonos.

Esta es la tercera ocasión en la que compite por la presidencia mexicana. Analistas afirmaban que será el mandatario con más votos que llega a Los Pinos, como se le conoce a la casa presidencial.

En los comicios de México se eligen presidente, jefe de gobierno de la capital y ocho gobernadores y se renuevan la Cámara de Diputados y el Senado además de miles de cargos locales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Panamá, Juan Carlos Navarro; el de Colombia, Juan Manuel Santos, entre otros enviaron felicitaciones a López Obrador a través de las redes sociales.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!