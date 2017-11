Nieta de Donald Trump se roba el corazón de los chinos

Los medios han cubierto ampliamente este jueves 9 de noviembre de 2017, la visita a China del presidente estadounidense Donald Trump, pero es su nieta, de seis años, y que canta en mandarín, la que se ha robado los corazones de los chinos.

Durante su visita el miércoles a la Ciudad Prohibida de Pekín, la antigua residencia de los emperadores, Trump mostró a su homólogo chino Xi Jinping un video de su nieta Arabella Kushner, la hija de Ivanka Trump.

President #XiJinping speaks highly of #Arabella's Chinese language skills and says her performance deserves an "A+." Xi says Arabella is already a child star in China and hopes she would visit China one day @IvankaTrumppic.twitter.com/Mpnj9PjafG