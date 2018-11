Argentina pide informes al exterior sobre príncipe saudí

Un fiscal argentino pidió averiguar si en Arabia Saudita y Yemen existen procesos judiciales en contra del príncipe saudí Mohammed bin Salman por delitos de lesa humanidad antes de resolver si la justicia argentina debe impulsar una causa en su contra a pedido de un organismo humanitario.

El fiscal Ramiro González solicitó el envío de exhortos a esos países en un dictamen que le hizo llegar este miércoles 28 de noviembre al juez federal Ariel Lijo, dijo a The Associated Press un empleado del juzgado del magistrado que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar esta información.

El príncipe saudita llegó a primera hora del día a Buenos Aires para asistir a la Cumbre del G20 que tendrá lugar el viernes y sábado.

El juez Lijo recibió recientemente una denuncia de Human Rights Watch en contra del príncipe heredero, señalado como presunto responsable de crímenes de guerra en Yemen y de haber ordenado el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Estambul en octubre. El fiscal Ramírez colabora con el magistrado en este caso.

El juez debe decidir ahora si da curso a lo solicitado por el fiscal, quien busca determinar si procede que la justicia argentina investigue al príncipe.

Ramírez indicó además en su dictamen que, si prospera, este caso podría ser de competencia exclusiva de la Corte Suprema Argentina, según extractos de su escrito reproducidos en medios de prensa.

El tiempo que le llevaría al juez decidir si avala el dictamen del fiscal y el eventual pedido de exhortos a Yemen y Arabia Saudita a través de la cancillería argentina hacen muy improbable que la justicia del país sudamericano decida en el corto plazo las medidas que tomaría sobre la situación del príncipe.