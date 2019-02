Ayuda de Estados Unidos para Venezuela llega a Colombia

Funcionarios de Estados Unidos dijeron que los primeros camiones con alimentos y medicinas de emergencia destinados a Venezuela han llegado a Colombia.

El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tuiteó el miércoles que la ayuda humanitaria está lista para cruzar la frontera tan pronto como sea posible.

Publicó fotos de suministros empaquetados y cargados en camiones.

La ayuda se encuentra atrapada por un impase político entre el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien pidió asistencia internacional, y el presidente Nicolás Maduro, quien la rechaza por considerarla parte de un golpe promovido por Estados Unidos.

